聯準會主席赴國會作證 稱抗通膨正取得「小幅」進展
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天在美國國會作證時表示，美國央行對抗通貨膨脹的努力正在取得「小幅」進展。
法新社報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後物價飛漲，聯準會採取連番升息行動，將利率上調至20年高點，藉以讓美國經濟降溫及通膨率跌回其長期目標2%。
而美國通膨率自從在2022年觸頂後，至今已大幅滑落；但跌勢到了今年第一季卻停滯，使得聯準會的抗通膨進度實際上暫停。
所幸到了第二季，通膨數據轉為較正面，促使近幾週有些聯準會官員表達某種程度的謹慎樂觀看法。
鮑爾（Jerome Powell）在聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）舉行的聽證會上表示，最近期的數據顯示，美國通膨情況自第一季以來已有「一些小幅進展」。
根據鮑爾預備的講稿，他還說：「若再有良好的數據，將增強我們的信心，相信通膨率正持續朝2%移動。」
外界目前普遍預期，聯準會本月召開貨幣政策會議時將再度維持利率不變。但期貨市場數據顯示，交易商認為聯準會有超過75%的機率在9月會議開始降息。
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