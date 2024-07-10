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Fed主席鮑爾：降息時機趨成熟

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾（路透）
Fed主席鮑爾（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日出席國會聽證會時暗示，降息的時機漸趨成熟。鮑爾強調，「更多良好的數據」將能增強Fed認為通膨正持續走向2%目標的信心，而最近公布的數據顯示通膨方面「稍稍有進一步的進展」；他並表示，「通膨居高並不是我們面對的唯一風險」，顯示Fed對最近就業市場明顯降溫也相當關切。

鮑爾9日出席國會參院銀行委員會作證，針對經濟情勢、與貨幣政策發表看法。鮑威在為這場聽證會準備的書面證詞中表示，Fed貨幣政策是以促進最大就業及穩定物價這兩項使命為指導原則。為支持這些目標，聯邦公開市場委員會（FOMC）從去年7月以來，將聯邦資金利率一直維持在5.25%~5.50%的水位；Fed並繼續縮減各種證券的持有金額，6月起放慢縮減資產負債表的速度。Fed採取具有約束力的貨幣政策立場，有助於使供需情勢達到更佳的平衡狀態，並對通膨造成下壓。

他強調，委員會已經表示，在對通膨持續趨向2%目標更有信心之前，降息並不適當。今年第1季陸續公布的數據並不能增強官員們的信心。不過最近的經濟數據已經顯示稍稍有較大的進展，並需要更多有利數據來增強信心。

鮑爾在證詞中重申，Fed將繼續將在每次會議上做出決定。官員們了解，如果降低政策約束力太早或太快，可能使通膨下降的進展陷入停頓，甚至逆轉，「在此同時，鑒於過去兩年來在降低通膨及勞動市場降溫方面所獲得的進展，顯示通膨居高並不是我們面對的唯一風險。如果降低政策約束力太晚，或太小，可能不當地削弱經濟活動及就業」。在考慮調整利率目標區間時，委員會將繼續審慎評估陸續公布的經濟數據，對經濟展望的影響，風險平衡，以及貨幣政策的適當路徑。

上周五（5日）Fed已先在官網發布貨幣政策半年報，就央行獨立性和金融穩定等問題給予特別關注。報告指出，據委員會判斷，過去一年來Fed達成就業與通膨目標的可能性，已處於更佳的平衡狀態。委員會察覺到經濟展望仍不確定，且仍然高度關注通膨風險。委員會已表示，在對通膨持續趨向2%目標更有信心之前，降息並不適當。

Fed 貨幣政策 通膨

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