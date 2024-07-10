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俄擁抱人民幣 熱潮已觸頂

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

彭博資訊報導指出，俄羅斯快速擁抱人民幣的勢頭，可能已經達到極限；主因美國祭出「次級制裁」的威脅，有效遏止人民幣在俄羅斯更進一步流通。

彭博經濟團隊俄羅斯經濟學者伊沙科夫表示，「俄羅斯可能比中國銀行業更想要採用人民幣。但美國提出的次級制裁威脅，卻令中國銀行業大受驚嚇」。他指出，目前俄羅斯出現人民幣短缺信號，且中國銀行業在提供流動性時也提高警覺。

自從美國財政部長葉倫去年12月表示，美國將毫不猶豫地「採取果斷、外科手術式的行動，來對付方便俄羅斯強化戰爭機器的金融機構」，中、俄兩地人民幣的借貸利率差距已急劇擴大。美國12月已授權政府機關對海外金融業者實施「次級制裁」，而中國國有銀行也緊縮對俄羅斯客戶的放款。

過去兩年來，俄羅斯與中國的貿易量，已超過德國、澳洲及越南與中國的貿量。2023年時，中、俄貿易額增加逾60%，達2,400億美元；大陸能獲得的好處是可以用折扣價購買石油及其他原料商品，俄羅斯則能取得多種消費品及高科技產品。

目前俄羅斯約40%的進、出口款項，都是以人民幣收付，而且外匯市場的交易額中，一半以上是用人民幣交易，這也使人民幣在國際支付體系中的比重大幅提高。

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