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德拋售比特幣 引發跌勢

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

數周以來德國政府出售了價值數億美元的比特幣，成為這種加密貨幣劇烈下跌的背後關鍵因素。

上月德國政府開始透過聯邦刑事警察局（BKA）經營的錢包出售比特幣。根據區塊鏈分析公司Arkham Intelligence追蹤的鏈上數據，BKA在6月出售了900枚比特幣，截至8日這批加密幣的價值約為5,200萬美元。

這些比特幣是從一家現已停業電影盜版網站上查獲的大量比特幣。警方在1月宣布查獲近5萬枚比特幣，當時價值約22億美元。

上周德國政府又出售3,000枚比特幣，價值約1.72億美元。然後在8日德國警方又出售了2,739枚比特幣，價值1.55億美元的加密貨幣。

在政府拋售這些加密幣後，比特幣價格隨即挫跌。根據CoinGecko的數據，比特幣上周五（5日）跌破55,000美元，掉至2024年2月以來的最低。CoinGecko的數據顯示，在當天某一時刻，整個加密貨幣市場的總市值在24小時內蒸發逾1,700億美元。

德政府拋售的數億美元固然是一筆不小金額，但相較於整個比特幣市場的流通量，猶如九牛一毛。根據CoinGecko的數據，目前市面上流通的比特幣數量約為1,970萬枚，價值1.1兆美元。

不過，對投資人來說，最重要的是這些拋售對市場情緒的影響。

德國 比特幣 貨幣

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