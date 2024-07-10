Fed擬放寬銀行增提資本要求 八大業者有望省下數十億美元成本

路透引述知情人士報導，美國聯準會（Fed）正考慮對美國的全球系統性重要銀行（GSIB），調整額外資本要求的計算方法，此舉可能使美國八大銀行合計省下數十億美元。

鑒於2009年全球金融危機對銀行穩定性的威脅，Fed在2015年啟動一項計畫，要求美國大型銀行額外提列資本，也就是所謂的「GSIB附加費」，目的是提高這些銀行的安全性和穩健性。

知情人士透露，Fed正考慮修改2015年訂定的計算方法，將改為依經濟成長的狀況進行調整，從而更準確地反映銀行相對於全球經濟的規模，而更新這些輸入的內容與係數，將降低銀行的系統評分和由此產生的額外資本要求。

儘管Fed尚未做出決定，但Fed願意檢討這個問題，對多年來努力尋求降低資本增提的GSIB來說，已是一大進展。這也表明，對資本規定的廣泛抗爭，可為銀行推動其他長期尋求的監管讓步創造新機會。

Fed之前採用該規則時，使用2012~2013年的數據來確定與銀行規模、關聯性、複雜性和跨境活動相關的係數。Fed當時表示，這種方法將提高分數的可預測性，並使銀行更容易制訂計畫，但會定期檢討該框架。

美國大銀行卻認為，早該進行檢討這套方法，因銀行往往會隨著經濟的發展而成長，使用過時的方法，反而使銀行相對於全球經濟的規模比實際更大。摩根大通1月致函Fed的公開信中寫道：「光是一般的經濟成長，就讓美國GSIB持有超過590億美元的資本緩衝。」

Fed數據顯示，在2024年第1季，加上附加費後，美國GSIB持有的資本約2,300億美元，這代表即便是微小的變化也可能讓一些銀行節省大量資金。

例如，摩根大通和美國銀行分別被徵收0.5%的附加費，相當於各80多億美元。銀行表示，這些錢本來可以透過放貸重新投入經濟。

若Fed改變規定，美國八大銀行具體能節省多少資本，仍取決許多因素，包含其商業模式。這八家銀行分別為摩根大通、花旗集團、美銀、富國銀行，高盛、摩根士丹利、紐約梅隆銀行和道富銀行。