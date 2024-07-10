輝達目標價 瑞銀喊150美元

瑞銀（UBS）上調輝達（NVIDIA）目標價，由原定的120美元提高至150美元，理由是Blackwell機櫃系統的需求動能一直非常強勁。

瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）8日說，Blackwell新AI晶片的需求依舊旺盛，在近期市場對輝達股票的情緒轉淡之際，有此順風，「產生了更多『憂慮之牆』（wall of worry），但如果我們的展望實現，這應該最終會是健康的」。亞庫瑞將輝達評為買進。

另一家研究公司Wolfe Research，也將輝達目標價由125美元調升至150美元。分析師卡索（Chris Caso）表示，「我們現在預期前景將有改善，2025年輝達GPU平台的成長可望年增50%，動力來自市場轉換到Blackwell」；「我們持續視輝達為半導體類股的最佳標的之一」。Wolfe Research評輝達股票為優於大盤。

以輝達周一的收盤價計算，150美元的目標價代表還有17%上漲空間。

但隨著輝達股價迭創高峰，愈來愈多分析師對該股後市看法轉趨保守，其中一位甚至調降輝達股票評級。New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）5日發布AI概念股「健檢」報告，將輝達股票評等從「買進」降為「中立」。