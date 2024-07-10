陸需求不振…油輪運費重挫

根據波羅的海交易所的數據，超大型油輪（VLCC）從美國到主要亞洲市場的航運費率，自5月底來已經下滑逾20%；從基準中東到中國大陸航線的獲利則在同期間崩跌57%。這類油輪每艘可載共約200萬桶原油。

據資料分析商Vortexa的說法，當前的航運費率走疲，正值市場近幾周來對超大型油輪的需求減少，產業評估指標「噸英里」（ton-miles，衡量運輸能力的單位）大幅下滑。

原油的運費變低，對油輪營運業者卻會構成挑戰。業者今年來已經被迫因應葉門青年運動組織（Houthi，或譯胡塞）攻擊紅海船隻帶來的影響。而對原油市場而言，油輪運費下滑則可能是個重大訊號，代表全世界最大石油進口國中國大陸的消費情況走軟。

Vortexa首席亞洲分析師席琳娜‧黃（音譯）表示：「超大型油輪航運費率近幾個月承受了巨大壓力，原因是從東北亞，尤其是中國大陸的原油進口情況不慎理想。」她說，過去兩年新建好的超級油輪進行交付，也導致供應過剩的情況。

中國的石油需求近月可能已變得疲軟，原因是一些煉油廠在歲修後重啟運作的速度比預期慢，向主要供應商採購原油的量也減少。