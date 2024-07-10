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綠色經濟概念股強強滾 十年來總報酬率達198%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在綠色經濟類股中，專注於能源管理和效率的公司表現最佳。 （美聯社）
在綠色經濟類股中，專注於能源管理和效率的公司表現最佳。 （美聯社）

如果將營收來自可減碳的產品和服務的公司歸為一類股票，這種「綠色經濟」概念股過去十年的績效僅次於科技股，是所有類別中次佳的。

據倫敦證券交易所集團（LSEG）的報告，綠色經濟類股過去十年創造198%的總回報，各類產業中只有最近因人工智慧（AI）熱潮帶動的科技業更強。而在綠色經濟類股中，又以聚焦能源管理和效率的公司表現最佳，而再生能源這種「最綠」綠色經濟類股反而「明顯落後」。

儘管全球經濟從化石燃料轉向低碳能源的過程預計將花費超過100兆美元，並創造大量投資機會，但金融業者明確表示，只有在回報合理的情況下，民間資本才肯投入。LSEG指出，儘管目前由AI推動的科技熱潮是投資關注的焦點，但從長遠來看，綠色轉型是一股「不可忽視的巨大力量」。

LSEG全球可持續投資研究主管庫洛許受訪時說，無論就規模和表現來看，「這是一個獨一無二的投資機會」。

LSEG 從全球超過19,000家公司的綠色相關業績的比重，來定義「綠色經濟」，其中超過4,000家公司有來自綠色產品和服務的收入。根據這些定義，綠色經濟現在擁有7.2兆美元的市值，過去十年有14%的年複合成長率。

綠色概念的優異表現中，能源管理和效率是最大貢獻者，過去五年的年複合成長率達到17%。根據LSEG可持續投資研究團隊研究負責人的說法，高效能的資訊科技設備和電子產品如今已超越綠色建築材料，成為成長的主力。

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