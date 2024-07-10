聽新聞
test
0:00 / 0:00

美推晶片外交重塑供應鏈 減少對北京的依賴

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
拜登政府認為，在美國生產更多晶片，有助於美國更加繁榮和安全。 （路透）
拜登政府認為，在美國生產更多晶片，有助於美國更加繁榮和安全。 （路透）

美國拜登政府正在多管齊下推動「晶片外交」，包括獎勵外國企業到美國投資半導體製造、並在合作夥伴國家進行最終組裝，以及阻止日本、荷蘭等國家把晶片製造設備賣給中國， 以便重塑全球供應鏈和減少對北京的依賴。

紐約時報報導，拜登政府若能如願以償，位於德州或亞利桑那州的工廠將生產更多電子晶片，然後將這些晶片運往哥斯大黎加、越南或肯亞等合作夥伴國家，進行最終組裝。

華府官員和研究人員稱此為新「晶片外交」的一環。拜登政府認為，在美國生產更多晶片，有助於美國更加繁榮和安全。除了希望減輕與中國有關的安全疑慮外，華府還想降低晶片供應鏈中斷的風險，在新冠疫情和烏克蘭戰爭期間，這種風險變得相當明顯，兩者皆使全球航運和製造業陷入動盪。

商務部也在強化晶片供應鏈的努力中扮演要角，並且撥款500億美元給公司及組織，用以研究、開發和製造晶片。

美國政府的目標不僅是晶片，還包括電動車電池、太陽能板和風力渦輪機等綠能技術。史丹佛大學教授騰立銘（Ramin Toloui）說，在拜登執政的三年多期間，美國吸引了3,950億美元投資於半導體製造，以及4,050億美元投資於開發綠色科技和潔淨能源。

但重塑全球供應鏈、減少對東亞的依賴將是一項挑戰。與計畫中的美國工廠相比，東亞的晶片廠提供更多尖端技術，擁有更多優秀工程師，成本也較低。

不過，美國數十億美元的新投資，將在某種程度上改變全球供應鏈。根據美國半導體產業協會（SIA）和波士頓顧問集團（BCG）的報告，到2032年美國在全球晶片製造業的占比將從目前的10%上升到14%。

美國政府還採取了更強制性的晶片外交，勸說日本、荷蘭等國家阻止企業賣晶片製造工具給中國，以阻止大陸研發參考先進技術的版本。

此外，《晶片法案》包括每年為政府提供5億美元資金，國務院利用這筆資金，尋找適合發展供應鏈的國家，目前參與此計畫的有哥斯大黎加、印尼、墨西哥、巴拿馬、菲律賓和越南。關注中國的研究公司Datenna董事總經理拉瑟說，這種結盟網絡是美國對中國的一項戰略優勢。

半導體 拜登 美國

延伸閱讀

川普辯論會後避搶鋒頭 確保民眾聚焦拜登陷困局

川普在攻擊拜登很謹慎 消息人士：不想妨礙民主黨互相開槍

鞏固英美特殊關係 新任英國首相施凱爾將親會拜登

巴金森氏症權威8訪 拜登醫師：因白宮有定期門診

相關新聞

淡馬錫投資大陸大減碼 優先聚焦美國市場

新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）減碼投資中國大陸，名下的大陸資產比重，四年來大減10個百分點。淡馬錫並說，將優...

Fed主席鮑爾：降息時機趨成熟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日出席國會聽證會時暗示，降息的時機漸趨成熟。鮑爾強調，「更多良好的數據」將能增強Fed認為...

力追台積電 三星電子打造晶圓代工一站式服務

韓國科技巨擘三星電子今天發表以一站式服務拿下的日本AI新創PFN訂單案例，表示將透過近年構築的國內晶圓代工生態系，提供與...

Fed擬放寬銀行增提資本要求 八大業者有望省下數十億美元成本

路透引述知情人士報導，美國聯準會（Fed）正考慮對美國的全球系統性重要銀行（GSIB），調整額外資本要求的計算方法，此舉...

美推晶片外交重塑供應鏈 減少對北京的依賴

美國拜登政府正在多管齊下推動「晶片外交」，包括獎勵外國企業到美國投資半導體製造、並在合作夥伴國家進行最終組裝，以及阻止日...

綠色經濟概念股強強滾 十年來總報酬率達198%

如果將營收來自可減碳的產品和服務的公司歸為一類股票，這種「綠色經濟」概念股過去十年的績效僅次於科技股，是所有類別中次佳的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。