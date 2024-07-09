越南上半年近8萬人出國工作 赴日本與台灣最多

越南官方公布，今年上半年有將近8萬名越南勞工出國工作，日本是第一大市場，超過4萬人；其次是台灣，超過2萬7000人；韓國則約有5500人。

越通社（VNA）報導，越南勞動榮軍與社會部海外勞工管理局數據顯示，2024年前6個月，有7萬8640名越南勞工前往海外工作，完成全年計畫的62.91％。

報導指出，今年前6個月，日本是接收越南勞工最多的市場，共計4萬596人，接續為台灣2萬7837人、韓國5582人、中國1080人、新加坡609人、羅馬尼亞379人、泰國295人等。

越南「經濟雜誌」報導，越南勞工出國工作不僅解決了越南國內的就業壓力，還提升了勞工及其家庭的生活水準。除了日本、台灣、韓國等傳統市場外，越南勞工還前往匈牙利、波蘭、沙烏地阿拉伯和加拿大等國工作。

越南勞工出國工作所投入的產業類別多元，包括製造業（機械、紡織、製鞋、電子零件組裝）、建築業、農業、漁業，以及服務業（照護老年人和病患、家事服務）。

報導表示，出國工作的越南勞工收入高且穩定，前往日本和韓國月薪在1200至1600美元之間（約新台幣3萬9060元至5萬2080元）；台灣和歐洲國家介於800至1200美元；中東和非洲市場，技術工人月領700至1000美元，普通勞工500至600美元。

越通社報導，截至目前，越南全國有60多萬名勞工在全球50多個國家和地區工作，每年透過正式管道匯回越南的金額高達40億美元，此外還有透過其他管道匯回的金額。

越南勞動榮軍與社會部海外勞工管理局副局長范越香（Pham Viet Huong）表示，將尋找更多新市場，並拓展前往歐洲工作的市場，因為歐洲的工作條件與收入較好。目前歐洲市場有引進越南勞工的需求，尤其是農業方面。