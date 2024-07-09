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日經225指數收盤創新高 印度股市停留空前高點附近

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日經225指數上周四（4日）收盤創新高的檔案照片。美聯社
日經225指數上周四（4日）收盤創新高的檔案照片。美聯社

日本股市日經指數今（9）日收盤創下歷史新高。印度NSE Nifty 50指數上周收在創紀錄高點，今天盤中續創新高，因為全球投資人重返印度股市。美國聯準會（Fed）是否在看到最新的勞動力市場冷卻證據之後支持降息，投資人都焦慮等待。

日經225指數今天收盤大漲近2%，報41,580.17點，創史上最高，主要是由半導體類股領漲。

美國聯準會主席鮑爾今、明兩天將出席國會聽證。投資人看到勞動力市場轉弱後，已大大提高聯準會將在9月降息的預期，預料降息機率已升至約80%。

駐雪梨AMP首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）說：「我想，市場某種程度上樂觀鮑爾將會謹慎轉鴿，而且本稍後的消費者物價指數（CPI）可望確認通膨重回下降的軌道上。」

本周重大的經濟數據是周四將發布的美國6月CPI，路透指出，總體通膨率預期會從5月時的3.3%，減速到3.1%；核心通膨估將持穩在3.4%。

市場已充分反映年底前會有50個基點（2碼）的降息。

根據彭博彙整的資料，印度股市自6月以來外資淨買金額達40億美元，遠超過他們4月和5月時的賣股金額。印度6月4日發布選舉結果，總理莫迪領導的政黨意外表現失色，一度令外資不安政策的延續性，現在擔憂已經消散。股市近日回血，進一步支撐看好印度經濟的觀點。認為政治上的變化不致影響經濟基本面與公司獲利的多頭展望。

印度 指數 日經

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