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歷經逾10年等待 巴西終批准與巴勒斯坦自貿協議

中央社／ 巴西利亞8日綜合外電報導
巴勒斯坦國旗示意圖。圖／Ingimage
巴勒斯坦國旗示意圖。圖／Ingimage

巴西近期終於批准與巴勒斯坦之間的一項自由貿易協議，藉此展現對巴勒斯坦人民的支持。這項協議等待批准的時間已超過10年。

巴西外交部今天發布聲明表示：「這份協議是對建立一個具經濟生存能力、能與鄰國和平共處的巴勒斯坦國所做的具體貢獻。」巴西承認巴勒斯坦國家地位，2010年允許巴勒斯坦在巴西首都設立大使館。

南美洲貿易組織「南方共同市場」（Mercosur）和巴勒斯坦自治政府於2011年即簽署自貿協議，然而直到本月5日，巴西才批准這項協議。

路透社報導，南方共同市場其他成員是否將追隨巴西腳步，目前仍是未知數，而阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的右翼政府預料不會跟進。

烏拉圭和巴拉圭外交部並未立即回應置評要求。

巴勒斯坦駐巴西利亞大使澤本（Ibrahim Al Zeben）盛讚巴西做出一個「勇敢、及時且具支持性」的決定。

澤本接著向路透社表示，這是「支持巴勒斯坦和平的有效辦法」，期盼巴勒斯坦與南方共同市場現階段為每年3200萬美金（新台幣約10億4000萬）的貿易額能持續增長。

外交部 巴勒斯坦 巴西 自由貿易

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