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三星證實2奈米製程首獲AI晶片訂單 從台積電搶下日本客戶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子周二宣布，日本人工智慧（AI） Preferred Networks（PFN）已委託三星電子生產AI應用晶片，將採用三星電子2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務。路透
三星電子周二宣布，日本人工智慧（AI） Preferred Networks（PFN）已委託三星電子生產AI應用晶片，將採用三星電子2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務。路透

三星電子周二宣布，日本人工智慧（AI） Preferred Networks（PFN）已委託三星電子生產AI應用晶片，將採用三星電子2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務。

這是三星電子所公開的第一份2奈米製程的晶圓代工訂單，三星電子並未說明訂單的規模。

據先前報導，PFN自2016年以來一直與台積電（2330）合作，台積電已經為PFN生產兩代處理器。三星採用2奈米為PFN生產的是第三代晶片。

三星在發布新聞稿說，這些晶片將採用所謂環繞式閘極（GAA）的架構，幾個晶片將整合在一個封裝中，以提高互網速度並縮小尺寸。

三星表示，晶片是由韓國 Gaonchips 所設計。

PFN 副總裁兼運算架構科技長 Junichiro Makino 發布新聞稿說，這些晶片將用於 Preferred Networks 的高效能運算（HPC）硬體，用於大型語言模型等AI生成技術。

三星 台積電 奈米 晶片

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