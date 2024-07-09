日退休年金醞釀調整組合 料減碼台積電在內外國資產

日圓貶到近38年來谷底之際，擁有龐大美元資產的日本當然希望日圓不要再跌。華爾街日報引述分析師指出，日本政府正準備將部分美元資產轉換為日圓資產，由於牽涉的金額龐大，相關調整勢必在全球金融市場掀起漣漪效應。

截至今年3月31日，政府退休金投資基金（GPIF）共持有246兆日圓（1.53兆美元）資產，堪稱投資巨鯨。其中一半資產是主要以美元計算的外國股票和債券。

其中，GPIF持有台積電（2330）較上年度減碼7%至1.41億股，不過隨台積電股票大漲，持股市值反而增加47%至5,219億日圓，由原居GPIF海外持有第11大持股晉升為第九大持股。

據華爾街日報，GPIF即將啟動五年一次的策略評估。據摩根士丹利分析師預測，GPIF將提高國內股票比重。日經指數在2月創下歷史新高，為34年首見，目前仍接近歷史最高水準。

日本官方策略和美國不同，會從在職勞工薪資提撥資金中勻出高於當前退休金支出的額度，將其中一部分日圓兌換成美元，購買美國股票和債券等資產。

2014年，GPIF將外國資產的投資率從23%提高到40%，四年前進一步提高到50%。這些投資促使其他日本大型機構比照調整，帶動美國和日本股市走高。

GPIF績效不錯，最近年度帳面漲幅接近23%，但把預留給未來退休者的資金拿來投資，終究是高風險的做法。

野村綜合研究所經濟學家木內登英指出，隨著日本長期利率最近上揚，「提高國內債券比重是GPIF實現正常化的一個自然方向」。木內10年前曾擔任日本央行政策委員會委員。

日圓貶值如此嚴重，使日本政府被迫拋售美元以支撐日圓。同時，GPIF卻仍依據2014年的政策大舉增持美元資產。

穆迪經濟學家Stefan Angrick說，10年前，他們單向轉變投資，如今也能夠朝相反方向做同樣的事。他說，持有龐大美元資產可視為一種保險，「如果想用這筆錢渡過難關，不就是現在？」

華爾街日報估算，如果GPIF將10%的外幣資產轉換為日圓，就代表有1,500億美元的資產流動。但Angrick和木內提醒，由於外匯市場規模龐大且變幻莫測，如此轉換未必能阻止日圓貶值。

GPIF的新策略會在明年4月正式生效，不過分析師留意到，GPIF便於順利轉換，通常會提前實施計畫中的資產比重調整。

日本企業一直在提高股息並擴大買回股票，也對外國股東提出的要求表現出更開放的態度。因此GPIF很有理由將更多資金轉回本土。GPIF本身投資的目的即是為了代表未來領取退休金者實現資產最大化，而不是為了配合政府的政策目標。