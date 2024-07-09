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語音輔助、即時辨物 AI有益障礙者

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。「輔助性科技」協助障礙者提升工作能力。（Photo by Province of British Columbia on Flickr under C.C. License）
示意圖。「輔助性科技」協助障礙者提升工作能力。（Photo by Province of British Columbia on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】人工智慧在日常生活中的應用越來越廣泛，能協助盲人辨識道路、攔計程車或購買喜歡的產品！「輔助科技」（assistive technology）指的是用來協助身障或年長者生活的科技，在人工智慧協助下，軟體已能協助盲人辨識物體、讓電子設備理解語言障礙者說話的內容，或透過追蹤眼球動態，讓身障者更輕易操作電子設備。

AI協助視障辨物

CNN》報導，從ChatGPT於2022年底推出時引發轟動至今，人工智慧正逐漸改變民眾生活的模式，同時間，也有許多業者應用人工智慧來提供障礙者更多輔助性功能。

目前就有App能即時辨識用戶前方的物品，在視障者需要攔計程車時，App也會提醒他舉手的時間、確保盲人購買到想要的衣服花色。谷歌五月也宣佈，旗下的APP「Lookout」也會提供類似功能，盼能幫助更多視障用戶。

蘋果也預計於今年底推出更多無障礙功能，如在iPad 和 iPhone 推出眼動追蹤，讓身障認識可透過眼球來操控電子設備；客製化的語音識別服務，讓語言能力受到影響的民眾也能用SIRI等語音功能。

蒐集言語障礙者

谷歌產品包容性、公平性和可近性總監安德森指出，「無障礙需求有非常多形式，但大多數都與接受與傳授資訊有關，包括聽力、視覺、肢體、語言與認知等不同障礙，都有不同的資訊模式需求，而人工智慧最擅長的，就是在不同模式之間進行翻譯」。

然而，人工智慧模型根據大量數據進行訓練，專家警告說，AI可能會複製社會偏見。為了避免上述狀況，包括蘋果、谷歌、微軟等在內的大型科技公司與學校合作舉辦「言語無障礙計畫」，收集帕金森氏症、唐氏症或其他語言疾病患者的錄音，讓人工智慧能能持續發展輔助障礙者的功能。

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