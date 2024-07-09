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Blackwell需求太旺！瑞銀上調Nvidia目標價至150美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上月初在台大的演講會上，解說Blackwell平台技術。 中央社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上月初在台大的演講會上，解說Blackwell平台技術。 中央社

瑞銀（UBS）8日上調輝達（Nvidia）目標價，由原定的120美元提高至150美元，理由是Blackwell機櫃系統的需求動能一直非常強勁。輝達股價在本周第一個交易日收盤上漲1.88%，報128.20美元。

瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）說，Blackwell新AI晶片的需求依舊旺盛，在近期市場對輝達股票的情緒轉淡之際，有此順風，「產生了更多『憂慮之牆』（wall of worry，即市場有很多需要擔心的事情，但股市仍會爬得愈高），如果我們的展望實現，這應該最終會是健康的」。亞庫瑞將輝達評為買進。

另一家研究公司Wolfe Research，也將輝達目標價由125美元調升至150美元。分析師卡索（Chris Caso）表示，「我們現在預期前景將有改善，2025年輝達GPU平台的成長可望年增50%，動力來自市場轉換到Blackwell」；「我們持續視輝達為半導體類股的最佳標的之一」。Wolfe Research評輝達股票為優於大盤

以輝達周一的收盤價計算，150美元的目標價代表還有17%上漲空間。

NVIDIA 半導體 大盤 標價 瑞銀 輝達

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