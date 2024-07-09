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愈挫愈勇？債券基金今年吸納資金追平2021年最高紀錄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
債券基金今年吸金淨額仍高達4,000億美元。路透
債券基金今年吸金淨額仍高達4,000億美元。路透

據統計，在全球各國央行陸續降息的預期心理之下，債券基金今年吸金淨額已近4,000億美元，相當於2021年全年創下最高紀錄一年的51%。

EPFR研究總監Cameron Brandt周一的客戶報告中說：「截至目前，主動管理基金吸納最大部分的資金。」

2022年，當聯準會Fed）和其他全球央行為對抗通膨開始升息，主動管理的固定收益基金遭受重創，因為隨著升息，最新發行的債券開始提供15年來最高的殖利率，使過去十年在低利率環境中發行的低息債券深受打擊。

據FactSet統計，重創尤深的彭博美國20年以上期公債指數本月迄今回報率為1.1%，但三年回報率仍為負30.4%。

同時，iShares 20年以上期美國公債ETF（ TLT）三年回報率超過負30%。

不過，全球央行今年開始轉為降息，歐洲央行6月已將基準利率從4%下調1碼（0.25個百分點）至3.75%。

以往通常是由聯準會（Fed）帶頭降息，但政策利率目前為止仍維持在5.25%至5.5%，接近20年高峰。不過，由於美國6月失業率上升至4.1%，美國經濟開始出現疲軟跡象，投資人預料Fed不久也會開始降息。

據FactSet數據，美國股市今年中觸及新高，而美國10年期公債殖利率從疫情高點5%回落至周一的4.27%，相較之下，3個月期國庫券殖利率報5.35%。

Fed 債券 美國 聯準會

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