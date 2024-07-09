氧氣罩有失效風險 波音：新黏著劑致供氧器位移

美國航空巨擘波音表示，2019年採用的一款黏著劑有時會使供氧器發生位移，航空監管機構今天要求對波音737型飛機進行檢查，理由是擔心乘客氧氣罩在緊急情況下可能失效。

法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）的適航指令立即生效，會影響到超過2600架在美國註冊的飛機。

這項適航指令的目的，是為了確保在某些波音（Boeing）飛機上的乘客服務單元（Passenger ServiceUnit）氧氣產生器（oxygen generator）處於正確位置。

美國聯邦航空總署還在聲明中提到，航空業者應該檢查氧氣產生器，「如果有必要，需於120至150天內採取改正措施」。

路透社報導，美國聯邦航空總署還說，在接獲多起氧氣產生器發生位移的通報後，當局做出上述指示，並要求進行全面的目視檢查。當機艙失壓時，這項問題恐導致無法向乘客供給氧氣。

波音在回應詢問時表示，2019年8月採用的一款新型黏著劑，有時會使氧氣產生器裝置偏離原本的位置多達近2公分。

波音今年6月17日向航空公司發布公告，要求進行目視檢查，並更換一部分的737型飛機氧氣產生器綁帶。

這項消息加劇了各界對波音的一連串擔憂。自今年1月阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架737 MAX發生近乎災難性的事件以來，波音一直努力應對各種嚴格審查。

波音說，所有新交付的飛機都已換回原本使用的黏著劑，以確保氧氣產生器如預期般固定在原位。波音還說，對服役中的機隊和尚未交付的飛機進行檢查後，並未發現任何無法正常運作的裝置。

平均而言，一架737型飛機有61台氧氣產生器，每台有兩條綁帶。