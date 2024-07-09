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高通微軟想靠AI PC強賺一波 得指望殺手級軟體問世

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟、高通等科技巨擘都在強力行銷AI PC。美聯社
微軟、高通等科技巨擘都在強力行銷AI PC。美聯社

微軟高通等科技巨擘都在強力行銷AI PC，這類個人電腦搭載了額外處理器，專門加速運作個人助理、執行自動化任務等內建的AI功能。不過，據研調機構IDC數據，今年出貨的PC中，僅3%將符合微軟AI PC處理運算門檻，這代表若要吸引消費者與企業買進，產業必須推出更廣泛PC機種與AI功能軟體。

彭博資訊報導，迄今，分析師和評論人士對於新筆電的AI功能仍持懷疑態度。晨星PC產業財務分析師康普頓表示，這類筆電目前用途有限，因為除了微軟，少有軟體業者能夠打造相關功能，善用可優化AI任務的新晶片。

根據知悉討論狀況的消息人士，Adobe、Salesforce、SentinelOne等應用程式業者拒絕了一家PC大廠要求它們調整軟體、以便讓AI工具可以在新電腦推出時在電腦上直接使用的請求。上述這些公司都是透過雲端來提供AI功能。

SentinelOne的AI副總裁史都華在聲明中表示，公司正尋求在未來發展中為AI PC優化其產品，但這些PC要達到足夠部署的比率，可能要花上數年。

Salesforce的AI事務主管Clara Shih表示，該公司正在開發在裝置上的語言模型，能支援多種生成式AI，但沒有提供預期發表的時程表。

一些較小軟體製造商為隨附在裝置上運作的AI進行應用程式優化，包括製造影音編輯軟體與Adobe軟體Premiere競爭的Blackmagic Design公司，以及Algoriddim的音樂混音工具Djay。

3C產品零售業者Best Buy一位員工表示，以目前而言，可取得的AI功能大致都是噱頭。「Copilot+ PC」這類個人電腦的功能侷限在像是提供工具，讓使用者在視訊會議中，實際上看著他方的眼睛，看起來是專注盯著鏡頭。生成式AI模型可被用來在電腦上產製影像，但進行內容修改時，仍必須連結網路。一項名為「Recall」（回憶）的旗艦微軟功能可讓使用者輕鬆地在電腦上尋找過去活動，但這項功能已因隱私疑慮而延後推出。

微軟發言人說，開發商對於打造利用新硬體應用程式展現了極大的熱情，而且使用者對新電腦的反應「極佳」。

為AI PC提供晶片的高通表示，已準備好挑戰英特爾在PC市場的霸主地位。至於戴爾、惠普等PC製造商則希望AI PC能夠再度引爆消費者對個人電腦的熱情。

即便當前的AI功能有限，但AI PC仍有潛力引發一波新的高價採購行動。許多消費者、企業與學校都是在疫情初期的頭幾個月購買筆電，迄今尚未升級。戴爾執行長戴爾5月受訪時表示，新的AI功能有助於刺激消費者選購較高階的機種，「你會想買一台在未來無法執行那些你想操作的AI功能的PC嗎？我認為是不」。

Microsoft 使用者 微軟 應用程式 消費者 高通

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