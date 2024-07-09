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東京證交所碳信用市場的發展與挑戰

中央社／ 東京9日專電

為了永續發展，減碳已是國際趨勢。日本前首相菅義偉在2020年宣布目標在2050年達成碳中和，要達到溫室氣體淨零排放，實現脫碳社會。日本碳交易市場於2023年10月11日啟用，希望透過碳交易機制鼓勵企業加速能源轉型與減碳。

碳交易市場由東京證交所營運，交易時段為日本當地時間上午8時至11時29分，以及下午12時30分至2時59分。交易價格每天設定兩次，並在交易時間結束後公布，供企業買賣碳信用（J-Credit）。截至2024年5月15日最新統計，日本共有278個團體參與碳交易市場，包括地方政府、地方銀行、電力公司等。

日本碳交易市場目前為試行階段，企業等機構透過導入再生能源和植樹活動等削減二氧化碳排放量，以「噸」為單位購買和出售政府認證的碳信用。

進入市場交易的碳信用必須經過政府認證，分為6大類別，包括再生能源及農業、森林等。登錄件數從2013年設立時的244件逐年成長，截至2024年1月已經突破千件，來到1081件。

東證初步預估碳信用的每年交易量為50萬噸左右，2026年度將開始全面正式運作，具體方案將於2024年底前出爐。東證的碳信用市場目前難以稱得上蓬勃，未來的挑戰將是如何擴大交易規模。

日本政府在2022年提出綠色轉型（GX）基本方針，為了鼓勵民間進行投資，以實現零排碳社會，決定在10年內發行規模約20兆日圓（約新台幣4兆7000億元）的新國債「GX經濟轉型債」。參與碳交易制度，是企業獲得「GX經濟轉型債」的必要條件，但並非義務。

在現行制度下，2024年度預料將有747家企業參與碳信用交易，占日本國內溫室氣體排放量5成以上。參與的企業類別相當多，但在石油、化學、電氣、天然氣領域也有部分企業並未參與。

不過，日本政府未來將依排放規模，決定企業是否有義務參與碳排放權交易。中長期來看，透過與海外主要碳信用市場的合作，能期待進一步擴大交易規模。

日本 碳排放

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