南方共同市場加速與中東和亞洲國家談判

由於無法與歐盟達成協定，南方共同市場（Mercosur）國家正試圖加快與其他國家和地區的自由貿易談判，將經貿網絡擴展到中東、中美洲和亞洲。

巴西新聞網站R7報導，南方共同市場最近正積極與阿拉伯聯合大公國、薩爾瓦多、日本、多明尼加、巴拿馬，以及由冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士組成的歐洲自由貿易協會（EFTA）談判，建立合作關係。

南方共市領袖峰會今天在巴拉圭亞松森市舉行，地主國宣佈，5日已結束與阿拉伯聯合大公國代表團的第一輪談判，雙方討論有關貨物市場准入、原產地規則、衛生和植物檢疫措施、貿易壁壘和服務等問題。

南方共市的焦點著重於南錐經濟體的農業綜合企業產品出口。去年，南方共市國家對阿拉伯聯合大公國出口35億美元，進口16億美元。

報導指出，南方共市正積極接觸歐洲自由貿易協會，並尋求擴大在中美洲和加勒比海地區的合作，除了與智利、秘魯、哥倫比亞和厄瓜多已訂定的經貿協定外，與多明尼加和薩爾瓦多的談判也取得進展。

巴拿馬新任總統穆里諾（Jose Raúl Mulino）1日在就職演說中表示，希望與南方共市達成關係，穆里諾也應邀參加今天的峰會。

此外，南方共市也與日本進行首輪會談，去年與新加坡達成貿易協定，同時開始接觸越南、印尼和加拿大。

儘管巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）積極推動歐盟與南方共市達成協議，但遇到主要來自法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的阻力，理由是南美洲出口的糧食將危及歐洲農民。

南方共市與歐盟的協定自1999年以來一直在談判，經過了20年，才在2019年、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內完成貿易協商，一年後完成政治與合作談判，但之後談判陷入僵局，所以協議從未生效。

2023年3月，歐盟提出在協議中擴大所有簽署國的義務，對可持續性和氣候變化承諾，並對未能實現2015年「巴黎協定」氣候目標的國家進行制裁的補充條款，魯拉政府認為這是對戰略夥伴的威脅，且可能阻礙巴西推動再工業化。

另一方面，歐盟在2023年通過「歐盟零毀林法案」（EU Regulation Deforestation Regulation, EUDR），規定包括牛肉和大豆在內的7種大宗商品，如果在2020年12月31日之後於砍伐區域上生產，將不能在歐盟銷售。

巴西政府擔心此舉將影響南方共市的出口，且歐盟可能一方面通過自由貿易協定提供南美產品進入歐洲市場的機會，另一方面又通過新規則限制南方共市產品。