大摩警告美股可能回檔10% 高盛預測8月資金大量流出

摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）認為，美國股市可能回檔10%。一些華爾街策略師也表示，除非財報季呈現大豐收，才能維持住美股創紀錄的漲勢。高盛策略師羅布納（Scott Rubner）預期8月資金將大量流出美股。

大摩的威爾森是華爾街知名的空頭，他周一（8日）接受彭博電視採訪時表示，隨著圍繞美國總統大選、企業財報和聯準會政策的不確定性加劇，交易人士應該為美國股市的回檔做好準備。威爾森說：「我認為從現在到美國大選期間的某個時刻，回檔10%的可能性很大。」

不過，他並不特別擔心預期中的即將回檔，認為這反而可能為投資人創造進場撿便宜的機會。威爾森和他的團隊依然推薦高品質的成長股和績優股，像是大型股、資產負債表良好的公司以及可以實現盈利的公司。他說，美股若持續漲，就很難在這些標的中找到便宜股票，「如果回檔10%，那麼我們可能會再次感興趣」。

花旗集團策略師克羅諾特（Scott Chronert）在最新報告中寫道，「鑑於隱含成長預期較高，市場可能需要看到企業財測上調，並且在穩健執行力的驅動下，營收成長優於預期，才能維持近期漲勢，或在此基礎上進一步走高」。

Boston Partners資深投資組合經理拉馬羅（Duilio Ramallo）也提到，由於對企業獲利預期較高，美股交易的波動可能會變得更大，儘管任何回檔可能都不會很嚴重。

高盛全球市場部董事總經理兼策略師羅布納則是預測，美國股市從8月初開始將接連經歷痛苦的兩周，被動投資人的大量資金流出可能會削弱投資報酬，而且企業獲利若令人失望會迫使系統性的基金賣出股票。

他在周一發給客戶的報告中說，第3季資金已經部署到位，而8月預計沒有資金流入。「買家已經沒有彈藥了，我在擔憂資金外流」，「我實際上轉為戰術性地看跌」。

投資人都希望投資可以成功賺錢，避險基金橋水的共同投資長簡森（Greg Jensen）相信，人工智慧（AI）將對投資決策大有助益。他周一在彭博電視的訪談中說，未來五年機器學習可以改進「人類投資人和分析師所能做的很多事情」；儘管現成的自然語言處理模型仍有許多問題，但如果能把它們與數據模型相結合，「就能創造出這種令人難以置信的力量」。