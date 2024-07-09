油、金價格雙雙跌1% 颶風對德州石油設施運營威脅減弱

國際油價周一收低約1%，觸及一周最低，因颶風貝羅（Beryl）導致美國墨西哥灣沿岸的煉廠和港口關閉，但看起來不太可能對德州的原油基礎設施造成重大破壞，且市場寄望加薩可能達成的停火協議能夠緩解對全球原油供應受擾的擔憂；黃金價格在創下三個月來最大單周漲幅後回落，央行買入和歐洲股市成為關注焦點。

油價跌約1%

布蘭特原油9月期貨下跌0.79美元，跌幅0.9%，結算價報每桶85.75美元；西德州原油期貨下跌0.83美元，跌幅1.0%，結算價報每桶82.33美元。

隨著颶風貝羅向內陸肆虐，德州遭遇強風和暴雨。油港關閉，數百個航班取消，270多萬戶家庭和企業停電。

德州是美國石油和天然氣產量最高的州。

西德州油價在連續四周上漲後，周一走跌。對颶風貝羅將阻礙墨西哥灣和德州石油作業的擔憂幫助上周原油期貨走高，但成品油價差走弱，意味著颶風對基礎設施的破壞程度低於預期。

能源顧問公司Gelber and Associates的分析師在一份報告中表示：「今天上午的一些去風險流動是造成下跌的部分原因，在貝螺登陸前進行的避險被平倉，原因是受影響地區的原油設施受到的破壞相對較小。」

另外，在卡達和埃及的斡旋下，加薩地區相關的停火計畫的談判正在推進，希望結束長達九個月的加薩戰爭。

亞洲2024年上半年的原油進口量比去年同期有所下降，主要原因是全球最大石油進口國中國的進口量減少。

金價下跌逾1% 受累於風險胃納回升

金價周一下跌超過1%，因股市風險胃納回升，以及投資人在上一交易日因預期聯準會可能在9月降息而大漲後獲利了結。

現貨金價下跌1.4%，至每英兩2,357.88美元，上周五曾觸及5月22日以來的最高水準。

美國黃金期貨收低1.4%，結算價報2,363.50美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「看起來有大量獲利了結，而且股市周一上午表現強勁，這在一定程度上與貴金屬競爭。」「不過，我相信，基於聯準會將降息的預測，黃金將會上漲。Fed watch工具預測9月會降息，然後可能在11月或12月再次降息，這將有利黃金。」

目前市場預期聯準會在9月和12月均降息的可能性為71%。

投資者本周將重點關注聯準會主席鮑爾的半年度國會證詞、一連串聯準會官員的發言以及將於周四公布的美國通膨數據。

有消息指出，中國央行6月連兩個月暫停增持黃金準備的操作。

現貨銀跌1.7%，至每英兩30.68美元；白金跌2.4%，至每英兩1,001.75美元；鈀金跌1.5%，至每英兩1,010.87美元。