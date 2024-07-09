台積電ADR漲1.4% 溢價計算一度晉居1兆美元俱樂部

台積電ADR周一上漲1.4%，收在186.63美元，較台北交易溢價17.1%，換算台北交易股價突破1,200元大關。盤中最多上漲4.8%，若按ADR計算，台積電市值一度突破1兆美元大關，成為全球市值第八大公司。

美超微電腦（Super Micro Computer）、英特爾和超微均上漲至少 4%，在標普 500 指數中表現名列前茅。費城半導體指數大漲1.9%；受到瑞銀調升目標價的激勵，輝達（Nvidia）也上漲1.9%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一小漲作收，再創收盤新高，投資人靜觀本周發布的通膨數據、聯準會（Fed）主席鮑爾作證以及企業密集揭曉的財報季。

標普500指數上漲0.1%，收報5,572.85點。那斯達克綜合指數上漲0.3%，收在18,403.74點；道瓊工業指數小跌31.08點，跌幅不到0.1%，報39,344.79點。

台灣加權股價指數昨天大漲321.56點收在23,878.15點。台積電（2330）漲3%收在1,035元。以此價位計算，台積電市值達到8,266.3億美元，擠下博通，成為全球市值第十大股票。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 191.27 +2.43 172.50 10.88

中華電 CHT 117.91 -0.68 119.00 -0.91

台積電 TSM 1,212.12 +1.43 1035.00 17.11

聯電 UMC 56.24 +3.34 55.30 1.71

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據