標普500指數和那指再創收盤新高 晶片股大漲

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一小漲作收，再創收盤新高，投資人靜觀本周發布的通膨數據、聯準會（Fed）主席鮑爾作證以及企業密集揭曉的財報季。

標普500指數上漲0.1%，收報5,572.85點。那斯達克綜合指數上漲0.3%，收在18,403.74點；道瓊工業指數小跌31.08點，跌幅不到0.1%，報39,344.79點。

那斯達克綜合指數已連續五日創收盤新高，標普500指數則連續四日創收盤新高。

半導體概念股領漲，美超微電腦（Super Micro Computer）、英特爾和超微均上漲至少 4%，在標普 500 指數中表現最佳。

費城半導體指數大漲1.9%，台積電ADR上漲1.4%，盤中一度大漲4.8%。若以ADR計算，台積電盤中市值一度突破1兆美元大關，成為全球市值第八大公司。

受到瑞銀調升目標價的激勵，輝達（Nvidia）也上漲1.9%。

幾周下來，主要指數一直在緩慢而穩定地上行，波動率也接近歷史低點。周一交易仍然清淡。

周二開始，投資人將迎接更多消息。鮑爾將在國會作證，華爾街將從他談話尋找何時開始降息的線索。

美國 10 年期公債殖利率持穩於 4.267%，自本月初以來已下跌約 0.2 個百分點，表明交易員對今年降息的預期更加樂觀。

投資人密切關注周四公布的消費者物價數據和周五公布的生產者物價數據，以評估Fed在抗擊通膨方面的進展。他們也將密切關注鮑爾周二和周三在美國參院和眾院委員會的半年度證詞。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「投資人期待聽到鴿派基調，以及承認目前兩方面的風險更加平衡，尤其是在勞動市場方面。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員目前認為到9月降息至少25個基點的可能性超過75%，高於上周的60%。

康寧公司（Corning）大漲12%，是標普500指數漲幅最大的成分股。受到人工智慧（AI）的推動，這家面板用玻璃製造商提高銷售展望。

Nike大跌3.2%，跌到四年多谷底。上月底公布令人失望的業績以來，Nike不斷遭到投資人拋售。

花旗集團、摩根大通和富國銀行將於周五揭開華爾街第2季財報季的序幕。花旗上漲1.1%，富國銀行下跌1%。

根據倫敦證交所集團(LSEG)I/B/E/S的數據，分析師預料標普500指數成分股企業第2季每股獲利將增長10.1%，高於第1季的8.2%。

派拉蒙全球下跌5.3%，該公司周日同意和Skydance Media合併，這家好萊塢歷史悠久的電影公司邁向新的篇章。

波音上漲0.6%，美國政府官員周日表示，波音已同意就一項共謀詐欺的刑事指控認罪，以解決美國司法部與兩起737 MAX致命墜機事故有關的調查。波音還將支付 2.436億美元的刑事罰款。