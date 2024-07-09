氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，因為擔心乘客氧氣面罩在緊急情況下可能會失效，逾2600架波音公司（Boeing）生產的737型飛機需要接受檢查。

法新社報導，美國聯邦航空總署的適航指令立即生效，會影響到超過2600架在美國註冊的飛機。

這項適航指令的目的，是為了確保在某些波音飛機上的乘客服務單元（Passenger Service Unit）氧氣產生器（oxygen generator）處於正確位置。

彭博（Bloomberg News）報導，美國聯邦航空總署的適航指令，適用於波音737-8、737-9、737-8200、737-700、737-800和737-900ER等型號飛機。

美國聯邦航空總署還在聲明中提到，航空業者應該檢查氧氣產生器，「如果有必要，需於120至150天內採取改正措施」。