拜登退選壓力增 市場慌
美國總統拜登至今仍堅稱選到底，但他面臨的逼退壓力愈來愈大！公開或私下表達希望他退選的民主黨籍眾議員已增加到大約十人，黨內一些有力人士提議拜登7月中宣布退選，以便在下月黨全國代表大會前啟動「閃電初選」，選出替代人選。但拜登退選引發的這種不確定性，可能造成市場波動，投資人正在未雨綢繆制定因應對策。
拜登在8日寫給國會同黨議員的信函中再次強調，他「堅定地承諾」會繼續他的競選活動，並打敗對手川普。不過彭博資訊引述知情人士說，在眾院少數黨領袖傑福瑞斯7日主持的會議上，民主黨內又有幾位眾議員表達換將意願，使公開或私下想換將的民主黨眾議員累計約有十人，包括多位資深議員在內，拜登競選連任前景堪憂。
分析師認為，若要換將，民主黨很難提名副總統賀錦麗以外的人選，但投資專家說，對市場來說，由賀錦麗接手不成問題，重點在於拜登退選恐將引發他是否適合續任總統的問題。
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