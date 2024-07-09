法國選舉爆冷 三大陣營皆不過半 股匯鬆口氣

法國國會下議院國民議會第二輪決選爆出大冷門，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）獲182席，意外成為下院最大勢力，總統馬克宏領導的中間派聯盟「同在」拿下168席居次，而首輪的大贏家、極右翼「國民聯盟」（RN）及其盟友，最後只拿下143席落居第三。

由於過半門檻為289席，使法國選後出現三大陣營分立、沒任何政黨或聯盟單獨過半的懸峙國會。

法國內政部宣布開票結果後，今年1月才獲馬克宏拔擢為法國史上最年輕總理艾塔爾，即赴總統府艾里賽宮依憲政慣例向馬克宏請辭。馬克宏已請艾塔爾暫時留任，以確保政局穩定。

路透報導，選後法國國會呈現左、中、右鼎立態勢，使政局充滿不確定性，恐歷經月餘動盪，且依法國憲法，馬克宏接下來一年內都不能再解散國會提前改選。

對於法國極右翼選舉結果不如預期，德國、西班牙及波蘭等歐洲國家紛紛正面回應。綠黨籍的德國副總理兼經濟部長哈柏克坦言鬆一口氣，左派的西班牙總理桑傑士也稱讚法國人民選擇拒絕極右翼。波蘭總理圖斯克則認為，選舉結果將有助西方繼續應對俄烏戰爭。

法國股市和歐元匯率同步開低，反映出左翼聯盟躍升法國政壇第一大勢力，一開始令市場相當擔心法國的公共財政狀況。但隨後跌幅不斷收斂，回到平盤之上，顯示市場認為懸峙國會也代表情況暫時不會有太大變動。

Eleva Capital SAS高級投資組合經理迪歐表示：「幾乎所有民調都沒有預料到這種結果。沒人預料到新人民陣線得票率會如此高，但只有三分之一的席位，他們的多數提案即便有可能通過，也會極其困難。因此，即使市場最初對這些結果感到擔憂，我認為他們可能會喜歡懸峙國會的情境。」

巴克萊歐洲股票策略主管考烏說：「市場可能擔心持續的不確定性與政治僵局，及左翼政黨得票率較高帶來的財政政策更趨寬鬆。但馬克宏所屬政黨的表現優於民調預期，這代表他可以組建一個廣泛的聯盟，市場可能對此正面以對。因此，整體局面仍有很多可能性。」