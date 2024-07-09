LG新能源 獲利不如預期

南韓電池製造商LG新能源（LGES）第2季獲利不如市場預期，反映電動車銷售持續放緩。LG新能源8日公布，初步統計，截至6月30日的上季營業利益較去年同期減少58%，降至1,953億韓元（1.41億美元），不如彭博彙整分析師原估的2,820億韓元。若不包括美國通膨削減法（IRA）提供的抵稅優惠，LGES上季出現營業損失2,525億韓元；營收下降30%，降至6.2兆韓元。

LGES為特斯拉和通用汽車等車廠的電池供應商，如今面臨電動車銷售放緩以及鋰價下跌，連帶影響電池售價。由於高利率打壓需求，汽車製造商也向施壓電池製造商降價，以便降低電動車價格。同時，由於中國大陸同業不斷擴張，LGES在全球電動車電池市場占有率也不斷下降。

據SNE Research統計，截至今年5月底，特斯拉在全球電動車市場市占下降至11.1%，低於去年的14.8%。福斯汽車、Stellantis和賓士集團等業者，都在縮減或重新調整電池布局。