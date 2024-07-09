24億美元 派拉蒙經營權易主 甲骨文創辦人之子旗下公司Skydance完成收購

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
派拉蒙全球同意與甲骨文創辦人之子執掌的Skydance Media合併。（路透）
派拉蒙全球同意與甲骨文創辦人之子執掌的Skydance Media合併。（路透）

在歷經數個月的談判拉鋸後，派拉蒙全球（Paramount Global）7日晚間同意與甲骨文創辦人之子大衛．艾里森（David Ellison）執掌的Skydance Media合併，象徵這些年來對派拉蒙命運的臆測，終於塵埃落定。

派拉蒙全球董事長瑞德史東（Shari Redstone）將以24億美元把家族持有、控制派拉蒙約77%有投票權股份的National Amusements，售予Skydance。完成收購的Skydance，將再與派拉蒙全球合併，對Skydance的估值因此達47.5億美元。合併後的企業將由大衛．艾里森出任執行長，前NBC環球執行長席爾擔任總裁。

派拉蒙旗下有出品《第凡內早餐》、《教父》、《捍衛戰士》等經典電影的製片廠、以及哥倫比亞廣播（CBS），Comedy Central和MTV在內的有線電視頻道，因此飽受消費者從傳統電視轉向串流服務的衝擊。

為了挽救頹勢，派拉蒙豪砸數十億美元，推出自家的串流服務Paramount+，但進軍時機太遲，也未能取得足以抵銷傳統電視頻道收益下滑的成績。

在亂流襲擊下，派拉蒙過去五年股價暴跌逾75%。近年來，瑞德史東收到許多出售旗下各大媒體事業的提議，但許多提案最終被駁回。

大衛．艾里森則提出了瑞德史東無法拒絕的提案，包括數十億美元的現金，以及承諾支持派拉蒙未來的發展。而雙方關係原本就相當深厚，合作了《捍衛戰士：獨行俠》、《不可能的任務》系列等賣座鉅片。

另外，Skydance也給派拉蒙45天時間，若找到出價更高的買主，可取消交易。

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