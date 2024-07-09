日底薪大躍升 日圓有撐

日本勞工底薪五月創下一九九三年來最大升幅，加上日本銀行（央行）的季報顯示全國各地區薪資呈現普遍成長趨勢，使日銀總裁植田和男更有底氣在月底再次宣布升息，可望為近來走勢疲軟的日圓提供支撐。

日本厚生勞動省昨天公布，五月勞工底薪較去年同期上揚百分之二點五，是一九九三年來最大增幅，不僅高於四月的百分之一點六漲幅，也超越名目工資（即每名勞工的平均現金總所得）百分之一點九的增幅。更穩定的全職勞工指標（避免採樣問題並排除獎金和加班費）上揚百分之二點七，為整體工資大幅改善的更有力證據。

勞動組合總連合會（Rengo）上周公布的雇主調查顯示，日企同意今年調薪幅度平均為百分之五點一，是一九九一年來最大，反映勞方在「春鬥」加薪談判大豐收，有助增加家庭收入帶動消費和經濟復甦的良性循環。

這些數據可望強化外界對工資和消費成長帶動通膨良性循環的信心，並為日本央行在三月十七年來首次升息後繼續升息奠定基礎。

此外，日銀表示，勞動力短缺正在促使小型企業提高薪資，並透過漲價來轉嫁上升的成本，顯示日本有信心在長久實現百分之二通膨目標方面取得進展。日銀昨在一份地區分行經理季度會議的討論摘要中做出這項樂觀評估，可能讓央行更有理由盡快在七月卅至卅一日的會議上升息。

不過，由於日圓疲軟和大宗商品價格上漲推高了進口成本，通膨調整後的五月實質薪資下滑百分之一點四，為連續第廿六個月下跌、創最長紀錄，減幅也大於四月的百分之一點二，可能為央行貨幣政策正常化的努力增添變數。

日圓兌美元匯價則徘徊在四十年谷底附近，昨天盤中小貶百分之○點一一至一六○點九三日圓兌一美元。日圓近來疲軟主因是美、日央行貨幣政策軌跡分歧，導致兩國公債殖利率差擴大。此外，投資人利用這種巨大利差，大舉從事利差交易（carry trade），以低利率借入日圓現金，透過出售日圓兌換成美元，購買殖利率較高的公債借入使日圓承受更大壓力。

外匯專家說，即使日銀準備在七月再度升息，日本當局也無法長久提振日圓，美國聯準會開始其寬鬆周期，日圓才會彈升。東京MCP資產管理公司首席策略師島津弘樹表示，需要做兩件事日圓才會升值，一是聯準會決定降息，二是日銀採取更鷹派政策立場。