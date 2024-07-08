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美股早盤漲逾200點...台積電ADR漲近4% 投資人聚焦本周將發布的CPI

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股8日早盤小漲，投資人聚焦在本周稍晚的通膨數據和企業財報。路透
美股8日早盤小漲，投資人聚焦在本周稍晚的通膨數據和企業財報。路透

美股8日早盤小漲，投資人焦點轉向本周稍晚公布的重要通膨數據、美國聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會聽證，以及即將開跑的企業財報季。

道瓊工業指數8日早盤小漲225點，或0.5%；標普500指數和那斯達克指數分別只漲0.2%和0.1%；費城半導體指數漲1.5%；台積電ADR大漲3.9%。

在上周五的美國非農就業報告顯示美國6月就業成長放緩後，對Fed最快將在9月降息的預期受到了提振。據CME的FedWatch和LSEG數據，市場目前預期Fed在9月會議降息1碼的可能性為69%，比一周前的60%升高，並預期今年共將降息大約2碼。

不過，投資人仍將觀察11日發布的6月消費者物價指數（CPI）數據，來尋找有關Fed今年貨幣政策路線的更清楚線索。

特斯拉在上周五上漲至今年來最高後，8日早盤又回跌近2%，晶片大廠輝達（Nvidia）則上漲1.9%。

包括花旗、摩根大通和富國銀行等美國大銀行，都預計在12日發布財報，開啟這一季的企業財報季。這幾家銀行的早盤漲幅介在0.8%至1.1%。

Fed 指數 美國

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