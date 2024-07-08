ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求

荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾公司（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，中國晶片廠商正積極投資擴產舊世代晶片，以應德國汽車業等買家的需要。

由於美國等國家管制先進科技對中國出口，使中國廠商擴張產能以生產舊世代晶片，令西方國家擔憂這類晶片在長期間可能發生供給過剩問題。歐盟執委會已開始訪談艾司摩爾等公司，詢問他們對中國晶片製造廠商投資「老式」晶片產能的看法。

富凱接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，「特別是汽車業，包括一家德國車廠，需要大量以更簡單且耳熟能詳的科技，所製造出來的晶片」。

富凱指出，全球對這類晶片的需求正急劇增加，但製造這類晶片並不是很賺錢，且西方廠商的投資也不夠。他表示，「歐洲甚至無法滿足本身一半的需求」。

據SEMI集團估計，2025年中國的晶片製造廠商的產能將增加14%，比世界其他國家快一倍以上，達到每月生產1,010萬枚晶圓，約占全球總產量的三分之一。

福克表示，「如果有人無論基於何種原因，想要延緩此一勢頭，則必須有替代方案。阻止某人生產你所需要的東西，根本毫無意義」。