快訊

民進黨廉政會決議出爐 鄭文燦若涉貪遭收押「立即停權3年」

鄭文燦涉貪獲500萬交保遭撤銷 桃院明早10點開庭重審

高雄美術館「衣櫃藏屍命案」讓房價下跌？ 達人透露：漲超兇

ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
艾司摩爾（ASML）執行長富凱接受德國媒體訪問時表示，這個世界需要中國製造的的成熟製程晶片。路透
艾司摩爾（ASML）執行長富凱接受德國媒體訪問時表示，這個世界需要中國製造的的成熟製程晶片。路透

荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾公司（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，中國晶片廠商正積極投資擴產舊世代晶片，以應德國汽車業等買家的需要。

由於美國等國家管制先進科技對中國出口，使中國廠商擴張產能以生產舊世代晶片，令西方國家擔憂這類晶片在長期間可能發生供給過剩問題。歐盟執委會已開始訪談艾司摩爾等公司，詢問他們對中國晶片製造廠商投資「老式」晶片產能的看法。

富凱接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，「特別是汽車業，包括一家德國車廠，需要大量以更簡單且耳熟能詳的科技，所製造出來的晶片」。

富凱指出，全球對這類晶片的需求正急劇增加，但製造這類晶片並不是很賺錢，且西方廠商的投資也不夠。他表示，「歐洲甚至無法滿足本身一半的需求」。

據SEMI集團估計，2025年中國的晶片製造廠商的產能將增加14%，比世界其他國家快一倍以上，達到每月生產1,010萬枚晶圓，約占全球總產量的三分之一。

福克表示，「如果有人無論基於何種原因，想要延緩此一勢頭，則必須有替代方案。阻止某人生產你所需要的東西，根本毫無意義」。

人生 德國 荷蘭

延伸閱讀

不只台積電...ASML的股價衝破「1,000歐元」大關

前ASML執行長：中美晶片戰恐持續數十年

手機旗艦晶片Q4齊發 台積電3奈米再添大單

晶片雙雄從手機打到PC 聯發科、高通一路纏鬥

相關新聞

不只台積電...ASML的股價衝破「1,000歐元」大關

荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）8日盤中大漲1.8%至創紀錄的1,010.8歐元，首度飛越1,000歐元關卡，...

ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求

荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾公司（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，中國晶片廠商正積極投...

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

美國6月失業率從前月的4%微升至4.1%，接近觸發一項可靠的衰退指標。著名的「薩姆規則」（Sahm Rule）指出，當失...

法國國會大選後歐元下跌 亞股跌多漲少

由於法國選舉後出現沒有單一政黨或聯盟取得過半席次的「僵局國會」可能性最大，歐元今天走跌，不過歐元區股市早盤下跌後小幅上揚...

甩開「脆弱五國」臭名！印度盧比如何從後段班變亞洲最穩定貨幣？

印度盧比已從亞洲最不穩定的貨幣之一，變成這十年來最穩定的貨幣之一。這一轉變反映出印度經濟實力不斷增強，以及印度央行為控制盧比劇烈波動而採取的干預措施奏效。

歐洲電動車電池廠面對雙重夾擊 日漸乏力

早在2019年，法國和德國便已同意投入數十億歐元，進行一項提振歐洲電池產業、並趕上美中的計畫。然而五年過去了，這項計畫漸失動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。