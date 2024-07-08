美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

美國6月失業率從前月的4%微升至4.1%，接近觸發一項可靠的衰退指標。著名的「薩姆規則」（Sahm Rule）指出，當失業率的三個月移動平均升到比過去12個月的低點高出至少0.5個百分點時，就代表經濟已開始衰退。這項指標自1970年來命中了每次衰退。

財星雜誌（Fortune）報導，根據美國勞工部5日公布的最新失業數據，美國失業率過去三個月的平均和過去12個月低點間的差距，已從5月的0.37擴大到0.43個百分點。目前失業率已來到2021年3月來高點，那時美國經濟還處於疫後復甦的情況。

發明這項規則的薩姆（Claudia Sahm）過去是美國聯準會（Fed）經濟學家，現在是投資管理公司New Century Advisors的首席經濟學家。她先前曾解釋，即使失業率是從低水準上升，仍能開啟負面循環，導致衰退。

但她也說，疫情可能已經造成太多經濟和勞動市場上的顛覆，像薩姆規則這樣基於失業率的指標，現在可能失準。

不過，幾周前，薩姆告訴CNBC，Fed可能因為不斷推遲降息，而導致美國經濟陷入衰退。

她6月18日說：「我基本上是認為不會衰退。但這是一個確實存在的風險，而且我不懂為何Fed要坐大這種風險。我不確定他們在等什麼。」她並表示，Fed主席鮑爾傾向等到就業增長惡化才開始降息是個錯誤，並認為決策官員應該轉而聚焦在勞動市場的替換率。