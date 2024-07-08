法國國會大選後歐元下跌 亞股跌多漲少

由於法國選舉後出現沒有單一政黨或聯盟取得過半席次的「僵局國會」可能性最大，歐元今天走跌，不過歐元區股市早盤下跌後小幅上揚，亞洲股市收盤跌多漲少。

法新社報導，投資人將從美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明天出席參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）聽證會，以及本週稍晚公布的美國消費者物價指數（CPI）中尋找更多線索。

根據一個民調機構說法，沒有任何一個政黨能在法國國會中取得絕對多數，這將使法國陷入充滿不確定性的「濃霧」中。歐元從上週五水準下跌約0.4%後又收復部分跌幅。

亞洲股市方面大多下跌，香港股市恆生指數收盤下跌1.55%。

日股基準日經225指數今天波動後略為收跌，東證股價指數則在上週創下新高後下跌近1%。

台北股市是少數亮點之一，在半導體巨頭台積電2.99%漲幅的帶動下穩健成長。

雪梨、首爾、雅加達和新加坡股市收跌，馬尼拉股市收漲。

根據工會負責人說法，數以千計韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）的員工今天早上展開為期3天的罷工，並警告這項行動將會影響關鍵的記憶體晶片生產。

然而，三星電子今天的股價相較上週五微幅上漲，原因是受到公司預測第二季營業利潤將比預期高出逾25%的鼓舞。