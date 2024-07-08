德國靠減少化石燃料脫碳 需增潔淨能源發電確保轉型

中央社／ 科羅拉多州利特敦7日綜合外電報導
路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，與去年同期相比，德國的電力公司今年上半年已減少19%化石燃料發電量。美聯社資料照
路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，與去年同期相比，德國的電力公司今年上半年已減少19%化石燃料發電量。美聯社資料照

德國能源產業近來的脫碳成果主要依靠減少化石燃料使用達成，因此德國需要持續增加潔淨能源發電量，才能確保電力生產從易造成汙染的燃料轉型。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，與去年同期相比，德國的電力公司今年上半年已減少19%化石燃料發電量。

相較之下，潔淨能源發電量僅增加2.1%，顯示電力公司主要依靠減少化石燃料使用來實現能源轉型目標。

能源智庫Ember的資料顯示，減少化石燃料使用已協助大幅減少德國能源產業的碳排。今年前5個月的二氧化碳排放總量為7000萬公噸，而去年1月至5月的碳排量為8800萬公噸。

但工業活動疲軟也意味著今年迄今為止的電力需求總量有所下降，這使電力供應商的總發電量相比去年同期減少6%以上。

如果德國製造業及工業活動在今年剩餘的時間回溫，總電力需求可能會隨之攀升，進而迫使電力供應商增加化石燃料發電量來滿足額外的需求。

化石燃料發電減少使潔淨能源自2022年12月以來每個月都在德國能源組合中占據多數。

今年上半年，潔淨能源在德國能源組合中的占比攀至64.6%新高，而去年同期為59.3%，另去年全年平均占比為61%。

儘管如此，電力公司仍無法透過潔淨能源的成長來抵銷化石燃料使用量的減少，尤其是德國於2023年4月關閉核能反應爐之後。

核反應爐在2022年約占德國發電總量的8%，因此完全停止占比如此顯著的潔淨能源後，很難補上缺口。

根據倫敦證券交易所集團，風力發電廠已成為德國最大潔淨能源來源，去年平均占發電總量的37%。

太陽能則是德國第2大潔淨能源來源，去年約占發電總量的17%，而水力發電量約占4%。

然而，由於夏季風速減緩和水庫水流減少，風力及水力發電量歷來都會在夏季下降。

為了防止這種情況，可能促使燃氣發電量增加；發電廠需要大幅增加潔淨能源發電量，並大幅提高電力儲存容量，以此度過潔淨能源減產的時期。

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