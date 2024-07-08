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不只台積電...ASML的股價衝破「1,000歐元」大關

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
ASML股價8日盤中首次衝破1,000歐元。路透
ASML股價8日盤中首次衝破1,000歐元。路透

荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）8日盤中大漲1.8%至創紀錄的1,010.8歐元，首度飛越1,000歐元關卡， 原因是晶圓代工龍頭台積電的展望顯示，人工智慧（AI）的需求將保持不墜，上周花旗分析師也看好ASML的營收表現。

戈迪納等花旗分析師5日對ASML啟動利多觀察，列舉出下半年的各項利多，包括邏輯／DRAM晶片需求、上行的景氣周期、各國對設備的興趣，進而帶旺該公司2025~2030年的營收預期。

戈迪納說，台積電可能在第3季拍板對N2製程的訂單，這將帶動ASML下半年的訂單金額攀抵創紀錄的170億歐元，達到區間上緣，全年也訂單滿手。

花旗也預估，ASML明年營收可望再創新高，且在AI和新晶圓廠等題材的帶動下，有望使該公司2030年的營收預期上調至少15%至500~700億歐元。

ASML今年來股價攀揚48%，遠高於泛歐Stoxx 600指數同期的漲幅8.1%。

ASML 台積電 荷蘭

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