亞洲航運股為什麼又重挫？

哈馬斯據周末媒體報導同意加薩停火條件後，亞洲航運股聞聲大跌，這是幾個月來最明確的停火跡象。

東方海外周一中午香港的股價大跌5.8%，成為恆生指數成分股中跌幅最重的股票。中遠海運在香港和上海的股價分別大跌8.5%和5.2%。中遠海發和海丰國際分別大跌6.7%和4.4%。

陽明海運（2609）周一收盤大跌6.6%。萬海大跌6.8%。川崎汽船和現代商船在內的日韓航運股也大跌。

據媒體報導，哈馬斯初步同意美國支持的分階段停火協議，並放棄要求以色列承諾結束戰爭的條件。

大和資本分析師劉偉健表示，中東局勢可能好轉，市場紛紛預料運將逐漸回到衝突前的水準，對航運股帶來壓力。

由於紅海航線受到干擾，大陸海運股今年來大幅上漲。中遠海運在香港上市的股票今年已大漲了57%，而中遠海發上漲30%。

劉偉健表示，分析師預料運價不會立即回到衝突前的水準，但不少投資人可能趁機獲利了結。

根據Wind數據，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲線）期貨合約下跌5.5%，其中多檔主要合約跌停。

不過，大華繼顯分析師 Roy Chen認為，由於葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）對紅海航線攻擊不減，加上海運期貨價格最近幾周進一步上漲，市場預期高運費可能延續至2025年上半年。

另外，馬士基（Maersk）周一發布新聞稿說，南非尤其在開普敦和伊莉莎白港之間出現極端氣候，預料將影響船隻行進和作業。馬士基表示，伊麗莎白港所受影響最大，預料作業會耽擱幾天。