勞資談判破裂 韓國三星數萬人罷工3天
與管理層談判破裂後，工會負責人告訴法新社，韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）的員工今天展開3天罷工。
全國三星電子工會（National Samsung ElectronicsUnion, NSEU）主席孫宇穆（Son Woo-mok）告訴法新社：「罷工從今天開始。」他還說，今天稍晚打算舉行大型集會。
成員2萬8000人左右、占三星電子員工總數約2成的全國三星電子工會上週宣布3天大罷工，他們說，這是談判破裂後的最後手段。
作為全球最大的記憶體晶片生產商，三星管理層1月以來一直與工會就工資和福利問題進行談判，但雙方未能縮小分歧。
工會上週告訴會員，「我們正處於關鍵的十字路口」，敦促他們支持「重要」罷工。
工會表示，「這次罷工是我們可以打的最後一張牌」，公司員工需要「團結一致」。
「這次罷工不僅是為了改善工作條件，更是為了奪回我們迄今為止被忽視的權利。」
三星員工拒絕加薪5.1%的提議。工會先前提出包括改善年假和績效獎勵制度的透明化等要求。
三星婉拒發表看法。
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