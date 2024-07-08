大馬蔬菜商控中國傾銷 憂菜價供應量遭掌控

馬來西亞蔬菜業者最近控訴中國蔬菜低價傾銷搶攻市場，讓本地業者面臨生存危機，並擔憂大馬蔬菜市場遭外國掌控菜價與供應量，淪為傾銷市場。

馬來西亞菜業聯合總會總會長李佳烜（Lee KhaShiuann）今天告訴中央社記者，中國業者近年來低價搶灘並壟斷大馬市場，本地蔬菜業者難以為繼，他呼籲大馬政府保護本地農業。

他受訪指出，中國業者在大馬設立公司，直接從中國進口蔬菜，再低價傾銷進入大馬市場，從短期利益來說，普羅大眾或能買到價位更低的蔬菜，但從長期的農業生產與經濟效益來說，大馬顯然深受其害。

李佳烜認為，大馬蔬菜業者與辛苦裁種蔬果的小農們無法與低價傾銷的中國業者競爭，長期以來建立的蔬菜供銷體系也因此失衡，眾多蔬菜小農們勢將面臨生存危機，生計無著。

他受訪說，大馬蔬菜業不怕與中國競爭，但大馬面對的是一個不公平的競爭環境，中國的貿易公司獲得中國約3%到5%的出口補貼，中國的蔬菜才能以低價傾銷到大馬本地市場。

李佳烜表示，中國貿易公司大約10餘年前進駐吉隆坡（Kuala Lumpur），之後再陸續出現在麻六甲（Malacca）、柔佛（Johor）等地區，並以同樣的模式從中國大量進口蔬菜，低價進入大馬本地市場。

他認為，大馬蔬菜業者獲利十分有限，面對這種不公平競爭將嚴重影響本地業者的生存空間。

根據李佳烜分析，大馬蔬菜業者昔日從中國進口蔬菜，讓大馬本地販售的蔬果更多元化，但中國貿易公司進駐大馬後已打破這種供應鏈模式，本地蔬菜業者不敵中國直接進口且享有出口補貼的價格優勢，不少本地業者被迫結束營業。

他說，另有業者轉向與中國貿易公司合作，無奈直接向中國業者批發蔬菜，但價格與供應量即遭壟斷，這是最嚴重的問題。

李佳烜受訪強調，大馬蔬菜業者歡迎包括中國在內的外國貿易公司到大馬投資，特別是在農業部分的技術轉移，讓大馬同時享受到技術轉移的農業成果，所有農民都能受惠，而不是因產能過剩將大馬視為傾銷的最佳地點，壟斷本地的蔬菜市場。