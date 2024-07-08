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東京均溫比往常更熱 電網吃緊 電價單日飆高13%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
東京均溫比往常更熱，東京電力公司正敦促消費者節能用電。美聯社
東京均溫比往常更熱，東京電力公司正敦促消費者節能用電。美聯社

比以往更炎熱的夏季氣溫正導致東京電網供電吃緊，也讓東京電力公司敦促消費者節能用電。

東京地區日前（day-ahead） 現貨電價在今天（5日）飆升至每度21.9日圓（0.14 美元），是2023年2月來最高。根據彭博資訊彙整的資料，東京今天平均溫度可能達攝氏30度，遠高於30年來正常的攝氏24度。

整個北半球夏季初炎熱，正提高電力需求並使得天然氣、煤等燃料的全球供應吃緊。液化天然氣（LNG）市場已經處在微妙平衡狀態，而日本長時間高溫將推高LNG在亞洲和歐洲的價格。

發電廠機組意外維修，也會限縮整個日本的電力取得。根據日本電力交易所的資料，日本川崎火力發電廠一座413百萬瓦的發電機組周一意外關閉，鹿嶋市的 Kashima Kyodo發電廠300百萬瓦的機組也將關閉至周二。

東京電力公司警告供電吃緊，日本電網協調員要求一座鄰近電廠分享200百萬瓦的發電產能。根據日本輸電營運商跨區域協調組織（OCCTO），東京地區電力儲備率在周一下午5時可能會降至低達2%。如果電廠的儲備率降到3%以下，通常會被迫從其他地區買進電力，以避免限電。

東京的日前電力價格周一飆升13%，全日本的電力費率則攀升至每度18.5日圓，是2023年9月來最高。

日本 東京 電價

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