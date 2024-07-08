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電動車電池好慘 LG新能源上季扣掉美官方補助竟陷虧損

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LG新能源是全球第三大電動車電池製造商，僅次於寧德時代和比亞廸。美聯社
LG新能源是全球第三大電動車電池製造商，僅次於寧德時代和比亞廸。美聯社

電池製造商LG能源第2季獲利不如分析師所料，反映電動車銷售持續放緩。

LG新能源周一公布，截至6月30日一季營業利益較去年同期下降58%，降至1,953億韓元（1.41億美元），不如彭博彙整分析師原估的2820億韓元。若不包括美國通膨削減法提供的抵稅優惠，LG新能源陷於營業損失2,525億韓元。營收下降30%，降至6.2兆韓元。

LG能源將在本月公布完整財報。財報公布後，LG能源股價一度下跌1.4%。

LG新能源為特斯拉和通用汽車等汽車製造商供應電池，如今面臨電動車銷售放緩以及鋰價下跌連帶影響電池售價的狀況。由於高利率打壓需求，汽車製造商也向施壓電池製造商降價以便降低電動車價格。同時，由於中國大陸同 業不斷成長，LG能源在全球電動車電池市場占有率也在下降。

據SNE Research統計，截至今年5月底，特斯拉在全球電動車市場市占下降至11.1%，低於去年的14.8%。在歐洲，包括福斯汽車（Volkswagen AG）、Stellantis和賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）等業者都在縮減或重新調整電池布局。

現代汽車證券公司分析師姜東鎮（Dongjin Kang）指出，電動車電池的價格從高點下跌近50美元，降至每度約100美元，這意味著通用汽車的電動SUV Equinox的電池成本降低近4000美元。目前沒有理由讓汽車製造商購買電池，他們仍在等待下半年價格進一步下跌。

售價 特斯拉 電動

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