快訊

台積電衝1050元再創天價！台股漲逾410點 攻23966點盤中新高

「不用買Pro版」只要入手平價版iPhone 16！蘋果專家曝5大購買誘因

高雄豪宅「折屍藏衣櫃」命案主嫌收押 幫洗屍2共犯當庭釋放

前ASML執行長：中美晶片戰恐持續數十年

中央社／ 台北8日電

荷蘭半導體晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）前執行長韋尼克（PeterWennink）表示，由於地緣政治利益競逐，美國與中國在晶片領域的爭端可能會持續數十年。

德國之聲7日報導，韋尼克6日接受荷蘭BNR電台採訪時表示：由於地緣政治利益攸關，美國與中國在晶片領域的爭端可能會持續數十年。他指出，這場爭端是意識形態，而非基於事實。

韋尼克在擔任ASML執行長10年後在今年4月離職。

過去幾年，中國一直是ASML的全球第3大市場，僅次於台灣和韓國。但2023年，中國躍升為ASML的第2大市場，占其總營業額的29%，僅次於台灣。分析人士指出，這是因為中國半導體企業趕在美國對中出口限制令生效前搶購了ASML生產的深紫外光曝光機（DUV）。

另最為先進的極紫外曝光機則在更早前因美國壓力被禁止對中出口。

韋尼克在去年10月曾對投資者表示，美國的限制措施將影響ASML對中銷售約15%的比重；他也曾公開反對對中限制措施，警告稱此舉會激勵中國開發新技術，進而對ASML構成競爭威脅。

北京多次指責美國試圖透過限制技術出口來阻礙中國經濟發展，同時也在國內推動晶片等高科技產業鏈的自主化。

2023年9月，中國通訊巨頭華為宣布推出一款採用中芯國際7奈米先進晶片的新手機Mate 60 Pro。該晶片由中芯國際利用ASML的曝光機製造，其成本比使用極紫外曝光機高出約6倍，顯示出即使在受到美國限制的情況下，中國仍在大力打造國產高端晶片。

習近平今年3月與時任荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會晤時強調：「中國人民有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展的步伐。」根據中國外交部訊息，呂特在會晤中表示，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。

荷蘭新任總理史庫夫（Dick Schoof）近日上任時則表態，荷蘭與中國進行國安相關討論時必須「非常謹慎」。

美國政府藉由限制ASML將產品出口到中國，阻擾中國的半導體野心，荷蘭在此方面一直是美國的重要盟友。

ASML 美國 荷蘭

延伸閱讀

NBA／布里吉斯交易案細節補充 尼克薪資瘦身有利補強

NBA／雷霆3年8700萬簽走哈爾特斯坦 尼克哈特：不喜歡你了

NBA／阿努諾比5年2.125億美元續留尼克 哈特：有錢人

NBA／尼克5年頂薪約續簽阿努諾比 組魔鬼側翼防守連線

相關新聞

東京均溫比往常更熱 電網吃緊 電價單日飆高13%

比以往更炎熱的夏季氣溫正導致東京電網供電吃緊，也讓東京電力公司敦促消費者節能用電。

電動車電池好慘 LG新能源上季扣掉美官方補助竟陷虧損

電池製造商LG能源第2季獲利不如分析師所料，反映電動車銷售持續放緩。

大摩調高台積電目標價 預估1,180元 維持加碼評等

台積電（2330）股價今天盤初大漲近3%，報每股1,035元，再創新高，此前摩根士丹利（後簡稱大摩）將台積電目標價上調9...

三星電子今起罷工三天 恐在南韓科技業掀起帶頭作用

三星電子員工今天將走出廠房，展開這家南韓集團企業半個世紀以來最大規模的罷工。

蘋果傳Apple Watch SE可能改為全塑膠表殼 以降低成本

蘋果據報導已經測試利用堅固的塑膠材料來取代目前Apple Watch SE手表殼的金屬部分，藉此降低成本。

日本5月基本工資創1993年來最大幅躍升

日本勞工5月基本工資創下1993年來最大幅度躍升，形同強化日本央行本月再次升息的理由。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。