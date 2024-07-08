日本GX法案 要讓企業轉換思維

日本亞洲經濟研究所學者鄭方婷分析，日本近年積極推動碳交易，2023年啟動東京證交所碳信用交易市場，內閣持續召集綠色轉型（GX：Green Transformation）相關會議，目的在於吸引碳排大戶投入潔淨能源，增加綠電比例，希望趕上2026年正式實施的「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」。

日本貿易振興機構亞洲經濟研究所地球環境政治學者鄭方婷指出，日本是「巴黎協定」的締約國之一，目前有超過130國宣布共同朝向2050年「淨零排放」的目標努力，日本當然希望盡可能跟上國際趨勢，不被落下。

另一方面，歐美、日本等國家必須在能力範圍內使用潔淨能源，才能更有力去說服中國、印度等碳排大國落實「巴黎協定」。另一方面，發展潔淨能源也能成為新的經濟起爆點，給予經濟發展另一個可能性。

此外，日本是僅次於中國的世界第二大液化天然氣進口國，天然氣約占日本發電量的1/3。鄭方婷表示，購買能源是日本最大宗的外匯消費，也是促成日本更加節能、使用再生能源、使用自產自銷能源的誘因。發展潔淨能源，儼然已然成為次世代趨勢。

不過，她也強調，若要討論日本的減碳政策架構，不能撇除日本是出口導向型經濟這個因素。

「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」2023年10月上路，試行至2025年底，2026年正式實施。列管產品依照歐盟規範產品碳排基準，進口企業僅需針對超過歐盟在地生產碳排基準線部分，繳納邊境調整機制費用。

歐盟喊出CBAM，使得各國企業出現「碳焦慮」，減碳壓力更迫切。日本政府的對策之一是推動綠色轉型（GX）基本方針，預計10年投資150兆日圓（逾新台幣30兆元），進行國內產業綠色轉型，強化產業競爭力。

鄭方婷表示，日本政府2022年提出的綠色轉型（GX），目的是要「 讓企業轉換思維」，不再強調過去單純的脫碳，而是希望企業走向更全面的轉型。不再痛苦地使用綠電，或購買碳信用，「而是自然而然覺得這是該做的、該付出的成本。同時，社會全體和消費者對於企業的作為認同度也更高」。

她認為，綠色轉型更需要產官學民的溝通，以及政府投入更多金融面的支持、給予各類補助金。不僅金融機關必須願意資助企業開發各種新能源，股東也要支持企業這麼做，以尋求「整體的意識型態改變」。各國政府在綠色轉型上的投入，也是另一類型的國際競爭。

在GX基本方針草案當中，就有在2023年分階段試行碳排放交易的計畫。東京證交所去年10月啟動碳交易機制，開放企業交易政府認證的碳信用體系（J-Credit）。

鄭方婷分析，日本的碳排放交易目前由企業自願參加，不具有義務性。參與的公司多半出於展現企業社會責任，藉此「宣示它們是願意走向更清潔與成為更綠色的企業」，但是真正的碳排大戶像是傳統的發電廠、鋼鐵、水泥、化石燃料等產業並沒有加入。

她表示，因此日本目前稱不上有真正的碳交易市場，而是正在進行一系列的「試行錯誤」。如何計算碳排量、對生產成本的影響程度，這些都需要時間學習。更重要的是，價錢由市場決定，如果不強制企業加入，「真正的碳市場價格就形成不了」。

鄭方婷認為，日本的碳信用交易市場，特別是針對碳排大戶，最終應該會走向「強制性市場」，而東證將在2026年度開始全面運作碳信用交易，也是為了配合歐盟的CBAM在2026年正式實施。

在那之前的3、4年期間，日本政府將會慢慢讓企業改變想法和思維，理解現在若不投入減排努力轉型，未來商品可能會「走不出去、賣不出去」，這也正是日本推行淨零減碳以及GX的重要動機。(編輯：韋樞)