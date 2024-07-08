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大摩調高台積電目標價 預估1,180元 維持加碼評等

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，摩根士丹利將台積電目標價上調9.3%，達到每股1,180元。路透
彭博資訊報導，摩根士丹利將台積電目標價上調9.3%，達到每股1,180元。路透

台積電（2330）股價今天盤初大漲近3%，報每股1,035元，再創新高，此前摩根士丹利（後簡稱大摩）將台積電目標價上調9.3%，達到1,180元，理由是對AI半導體需求可持續性的預期以及晶圓價格上漲的趨勢。

根據彭博資訊報導，包含詹家鴻（Charlie Chan）和戴舒云（Daisy Dai）在內的摩根士丹利分析師在報告中表示，由於AI需求的可持續性，台積電可能會將其2024年全年營收成長財測從先前預估的20%-30%區間的中低位，提升到中位（mid-20%）。

如果台積電在採購設備時取得折扣，那麼該公司資本支出指引有望從280億-320億美元上調至300億-320億美元。

大摩預估，2025年晶圓價格將上漲5%，高於先前假設的2%漲幅。

大摩維持台積電的「加碼」評級，將每股目標價從台幣1,080元上調至1,180元。

台積電法說會將在7月18日將登場。

另外，摩根大通（簡稱小摩）在另一份報告中繼續看好台積電，預期該公司對下半年和2025年的成長保持「相當有信心」。

分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）在報告中表示，預期台積電第2季營收約205億美元，處於指引區間的高端，毛利率約為53%，也在51-53%的指引區間高端。

小摩維持台積電的加碼評等，目標價為1,080元台幣。

台積電 摩根 標價

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