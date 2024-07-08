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蘋果傳Apple Watch SE可能改為全塑膠表殼 以降低成本

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果智慧手表Apple Watch SE傳出有可能改為採用全塑膠材料的表殼。美聯社
蘋果智慧手表Apple Watch SE傳出有可能改為採用全塑膠材料的表殼。美聯社

蘋果據報導已經測試利用堅固的塑膠材料來取代目前Apple Watch SE手表殼的金屬部分，藉此降低成本。

蘋果除了傳出要在今年底升級一般款式的Apple Watch與高階表款Apple Watch Ultra，還可能規劃調整較平價表款Apple Watch SE。蘋果自從推出Apple Watch SE以來，每兩年就會推出新改款。

根據彭博資訊報導 ，未來的新款Apple Watch SE可能會改用全塑料表殼，以便降低成本。這款手表售價為249美元，比三星類似的平價智慧手表高約50美元。

目前的SE表款在2022年採用重新設計的背蓋，改為搭配顏色的尼龍複合塑料材質。如果彭博的消息為真，那麼未來將見到Apple Watch SE的整個手表殼都調整為塑料。

另外，有傳言指出，蘋果將推出有著更薄表殼與稍微更大螢幕的Apple Watch Series 10，可能在9月和Apple Watch SE與新一代手機iPhone 16連同發表。

Watch 售價 智慧手表

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