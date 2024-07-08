日本5月基本工資創1993年來最大幅躍升

日本勞工5月基本工資創下1993年來最大幅度躍升，形同強化日本央行本月再次升息的理由。

厚生勞動省周一公布，5月基本工資較去年同期上揚2.5%，是1993年來最大成長，超越受薪者名目工資（即平均整體現金所得）1.9%的增幅。

更穩定的全職勞工指標（避免採樣問題並排除獎金和加班費）上揚2.7%，更強有力地表明整體工資大為改善。

全國最大的工會聯盟先前表示，今年爭取到平均5.1%的工資調漲，創下1991年以來最大增幅。

此數據可望強化外界對工資和消費成長帶動需求驅動型通膨良性循環的信心，並為日本央行在3月17年來首次升息後繼續升息奠定基礎。

不過，5月實質工資下降1.4%，降幅大於4月1.2%的減幅，反映日圓走貶和大宗商品價格上漲推升進口成本。