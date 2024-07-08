美股、債市本周重頭戲 周四登場的通膨報告

本周美國股債市的重頭戲是周四要發布的通膨報告。6月消費者物價指數可能影響聯準會首次降息的時間。

如果通膨升幅低於預期，聯準會主席鮑爾9月利率會議上至少會更有力地釋出降息訊號。隨著美國公債殖利率近期繼續下滑，股債市可能同步反彈。要是數據足夠疲軟，甚至可能為幾周後降息開啟大門，不過，期貨市場交易員認為這種機會很小。反之，升幅若違背大多數經濟學家預測地走高，將有礙股市反彈。

道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，自聯準會2022年初開始升息以來，CPI數據發布日通常會引起美股的明顯反應，通膨放緩後的波動幅度則減弱。今年來，美股在CPI發布日的平均波動幅度為0.9%，幾乎是截至上周五標普500指數日均波動幅度（0.5%）的兩倍。

聯準會接近降息的任何跡象都將有助於提振落後於標普500指數漲幅的類股。小型股、周期性強、對利率敏感的股票（如房地產股）有機會衝高。

FactSet數據顯示，標普500指數的11大類股裡以房地產股過去一年的表現最差，小型股羅素2000指數自2024年初以來一直小幅走低。

Mutual of America Capital Management總裁Joseph Gaffoglio指出，聯準會真的降息時，可能讓市場漲勢廣度擴展開來。

經濟學家普遍預期，6月的總體通膨年增率將從5月的3.3%放緩至3.1%，核心通脹率持穩於3.4%。

一些經濟學家開始呼籲聯準及早降息，因上周五公布6月失業率攀至2021年底以來最高、被視為通膨可靠預兆的工資增長速度則有所放緩，這些都為勞動市場開始降溫提供了更多證據。

雖然新增工作超過20萬，但前兩個月的數據共被下調11.1萬，影響到三個月均值。

再加上先前的數據，經濟展現出來的現況是，在20多年來最高利率水準下開始向後退。

但也有人對最新的勞動市場報告做出不同的解讀，認為失業率上升是有更多勞工加入勞動力大軍，而非大規模裁員。

市場這周會很忙，市場也將關注第2季財報季開跑、多場公債拍賣，以及總統大選的潛在進展。