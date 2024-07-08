本周開盤前 五件國際事不可不知

法國左派聯盟可望在國民議會贏得最多席位，極右派靈魂人物雷朋得票反而不及預期，落居第三。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

法國議會選舉爆出冷門 左派奪得最多席次力壓極右派

初步結果顯示，由社會黨、共產黨等左派政黨組成的「新人民陣線」可望在國民議會贏得170至215個席位。總統馬克宏的中間派陣營料將以150-182席排名第二。極右派的國民聯盟黨則以110至158個席位列第三。上周民調曾普遍顯示國民聯盟會拿下最多席位。

在亞洲市場交易開始時，歐元下跌0.3%至約1.0807美元，，新人民陣線主張大幅增加公共支出、提高最低工資並降低退休年齡，而這些措施將引發與歐盟的重大衝突，可能會讓投資人感到不安。

此外，法國沒有政黨拿下絕對多數席次。TD Securities的James Rossiter表示，這結果可能「輕易」使法國10年期公債的利差回升至80個基點以上。

美股創高科技巨頭風光 6月通膨數據將牽動後市

美股那斯達克綜合指數和標普500指數上周五（5日）再度創收盤新高，蘋果、Meta、Alphabet均創新高，台積電（2330）ADR換算台股直逼新台幣1,200元。最新公布的美國就業數據放緩，進一步強化聯準會（Fed）最快9月降息的預期心理。美股接下來漲勢，將取決於本周展開的財報季和最新通膨數據。

那斯達克和標普500指數上周五各漲0.9%和0.5%，周線漲3.5%和2%，科技股漲勢凌厲，Meta大漲5.9%觸及歷史新高；Alphabet和蘋果漲逾2%，創收盤新高。特斯拉周線漲27%，創2023年1月來最佳表現。

台積電ADR漲0.8%，再收歷史新高，換算台北交易股價逼近新台幣1,200元關卡，溢價18.9%；費城半導體指數小漲不到0.1%，和台積電ADR周線漲幅各達3.4%和5.9%。不過，輝達上周五因罕見遭券商降評為「中性」而下跌1.9%。

市場預期 Fed 降息時點近了 美債殖利率探三個月低點

美國公債價格5日大漲，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率掉到逾三個月來最低，因官方報告大幅下修美國5月和4月非農業新增就業人數，且6月失業率意外攀升，給勞動市場動能減緩平添新證據，也預告聯準會（Fed）啟動降息的時點可能近了，專家建議，趁Fed降息前鎖利。

美國2年期公債殖利率5日跌9.2個基點，降至4.599%，為3月27日來最低。一周來，2年期殖利率下滑11.9個基點。過去六周，2年期殖利率有五周收低。債券殖利率走勢與價格相反。

10年期公債殖利率5日摔落7.4個基點至4.272%，30年期公債殖利率滑落5.1個基點至4.468%，分別收6月25日和27日來最低。

報告發布後，聯邦資金期貨交易員調整預期，如今預期9月Fed啟動降息的機率已升破75%。

拜登力排眾議要參選到底

美國總統拜登在彆腳的辯論表現後，面臨來自各界、甚至是民主黨大金主的退選聲浪不斷，但拜登5日接受ABC News訪問時仍力排眾議、堅持參選到底。昨天在費城的一次競選活動中，拜登承諾繼續參選連任，並表示他「從未對美國的未來如此樂觀」。

ABC News主持人史蒂芬諾普洛斯在訪問一開始即強調，這段訪談未經剪輯，而外界也能藉此檢驗拜登在未事先編排、沒有提詞機情況下的表現。

拜登受訪時辯稱，他只是有個糟糕的夜晚，因感冒、時差而表現不佳，他仍是阻止共和黨籍前總統川普再次入主白宮的最有力人選，「我將繼續參選」、「我會再次勝選」。高齡81歲的拜登，在6月27日與川普的辯論中頻頻結巴、明顯落居下風，掀起部分民主黨人質疑其神智敏銳度與體力能否勝選。

特斯拉連漲，放空避險基金慘了

彭博報導，截至6月底，超過500家避險基金約18%做空特斯拉，這是一年多來的最高比率。不料，特斯拉在7月2日公佈的最新交車數據後，特斯拉股價一路走高並達到六個月來的最高。6月初以來，特斯拉的股價已經飆漲約40%。