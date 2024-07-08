快訊

唐治平母冰存認屍今屆期…再不出面恐遭火化 檢方「1因素」斟酌中

日本與美國聯手隱瞞：沖繩美軍性侵未成年少女事件

「懸峙國會」產生！法國會選舉左翼聯盟勝出 極右淪第3勢力總理將請辭

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法國國民議會選舉7日舉行第二輪投票，初步結果顯示，左派新人民陣線意外領先馬克宏的執政黨和極右派的國民聯盟黨。歐新社
法國國民議會選舉7日舉行第二輪投票，初步結果顯示，左派新人民陣線意外領先馬克宏的執政黨和極右派的國民聯盟黨。歐新社

法國左派聯盟可望在國民議會贏得最多席位，極右派靈魂人物雷朋得票反而不及預期，落居第三。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

法國議會選舉爆出冷門 左派奪得最多席次力壓極右派

初步結果顯示，由社會黨、共產黨等左派政黨組成的「新人民陣線」可望在國民議會贏得170至215個席位。總統馬克宏的中間派陣營料將以150-182席排名第二。極右派的國民聯盟黨則以110至158個席位列第三。上周民調曾普遍顯示國民聯盟會拿下最多席位。

在亞洲市場交易開始時，歐元下跌0.3%至約1.0807美元，，新人民陣線主張大幅增加公共支出、提高最低工資並降低退休年齡，而這些措施將引發與歐盟的重大衝突，可能會讓投資人感到不安。

此外，法國沒有政黨拿下絕對多數席次。TD Securities的James Rossiter表示，這結果可能「輕易」使法國10年期公債的利差回升至80個基點以上。

美股創高科技巨頭風光 6月通膨數據將牽動後市

美股那斯達克綜合指數和標普500指數上周五（5日）再度創收盤新高，蘋果、Meta、Alphabet均創新高，台積電（2330）ADR換算台股直逼新台幣1,200元。最新公布的美國就業數據放緩，進一步強化聯準會（Fed）最快9月降息的預期心理。美股接下來漲勢，將取決於本周展開的財報季和最新通膨數據。

那斯達克和標普500指數上周五各漲0.9%和0.5%，周線漲3.5%和2%，科技股漲勢凌厲，Meta大漲5.9%觸及歷史新高；Alphabet和蘋果漲逾2%，創收盤新高。特斯拉周線漲27%，創2023年1月來最佳表現。

台積電ADR漲0.8%，再收歷史新高，換算台北交易股價逼近新台幣1,200元關卡，溢價18.9%；費城半導體指數小漲不到0.1%，和台積電ADR周線漲幅各達3.4%和5.9%。不過，輝達上周五因罕見遭券商降評為「中性」而下跌1.9%。

市場預期 Fed 降息時點近了 美債殖利率探三個月低點

美國公債價格5日大漲，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率掉到逾三個月來最低，因官方報告大幅下修美國5月和4月非農業新增就業人數，且6月失業率意外攀升，給勞動市場動能減緩平添新證據，也預告聯準會（Fed）啟動降息的時點可能近了，專家建議，趁Fed降息前鎖利。

美國2年期公債殖利率5日跌9.2個基點，降至4.599%，為3月27日來最低。一周來，2年期殖利率下滑11.9個基點。過去六周，2年期殖利率有五周收低。債券殖利率走勢與價格相反。

10年期公債殖利率5日摔落7.4個基點至4.272%，30年期公債殖利率滑落5.1個基點至4.468%，分別收6月25日和27日來最低。

報告發布後，聯邦資金期貨交易員調整預期，如今預期9月Fed啟動降息的機率已升破75%。

拜登力排眾議要參選到底

美國總統拜登在彆腳的辯論表現後，面臨來自各界、甚至是民主黨大金主的退選聲浪不斷，但拜登5日接受ABC News訪問時仍力排眾議、堅持參選到底。昨天在費城的一次競選活動中，拜登承諾繼續參選連任，並表示他「從未對美國的未來如此樂觀」。

ABC News主持人史蒂芬諾普洛斯在訪問一開始即強調，這段訪談未經剪輯，而外界也能藉此檢驗拜登在未事先編排、沒有提詞機情況下的表現。

拜登受訪時辯稱，他只是有個糟糕的夜晚，因感冒、時差而表現不佳，他仍是阻止共和黨籍前總統川普再次入主白宮的最有力人選，「我將繼續參選」、「我會再次勝選」。高齡81歲的拜登，在6月27日與川普的辯論中頻頻結巴、明顯落居下風，掀起部分民主黨人質疑其神智敏銳度與體力能否勝選。

特斯拉連漲，放空避險基金慘了

彭博報導，截至6月底，超過500家避險基金約18%做空特斯拉，這是一年多來的最高比率。不料，特斯拉在7月2日公佈的最新交車數據後，特斯拉股價一路走高並達到六個月來的最高。6月初以來，特斯拉的股價已經飆漲約40%。

拜登 特斯拉 美國

延伸閱讀

賀錦麗換將拜登獲黨內要角支持 但立場疑「太左」成弱點

近幾天成關鍵？民主黨籍州長曝拜登可能決定是否選到底 或將指定「她」接替

「換登」讓她選贏面更大？外界關注賀錦麗出馬戰川普 勝率成話題

拜登接受專訪未止血 盟友勸退聲浪更高

相關新聞

美股財報季 華爾街設高標 鮑爾國會發言...市場關注

美國第2季財報熱季將於本周開鑼，由於分析師對財報展望樂觀，美企獲利成長率須達到兩年多來高點，才不致令華爾街失望，增添美股...

無論國會選舉結果為何 法國股債面臨「政」盪期

法國7日舉行國會選舉的第二輪投票，選民投票率暴增，預料將出現極右派取得過半席次、或沒有任何政黨聯盟取得過半席次的「僵局國...

Burberry求生 傳將裁員數百人

英國精品Burberry傳將裁員數百人，透過大幅削減成本挽救不斷下滑的獲利和投資人的青睞。Burberry今年來市值已蒸...

美股、債市本周重頭戲 周四登場的通膨報告

本周美國股債市的重頭戲是周四要發布的通膨報告。6月消費者物價指數可能影響聯準會首次降息的時間。

地緣政治由感冒轉成「慢性病」 專家：企業「這三大風險」將成常態

近年來，地緣政治風險可說一波接著一波，美中貿易戰、俄烏戰爭，到今年的以巴衝突升溫及紅海危機，專家說，不能再將地緣政治視為「短期感冒」，一下子就過去；現在地緣政治已轉為「慢性病」，亦即將成常態，企業必須與之和平共存，並且好好應對。

本周開盤前 五件國際事不可不知

法國左派聯盟可望在國民議會贏得最多席位，極右派靈魂人物雷朋得票反而不及預期，落居第三。以下是本周開盤前，最值得留意的五件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。