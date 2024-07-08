Burberry求生 傳將裁員數百人

英國精品Burberry傳將裁員數百人，透過大幅削減成本挽救不斷下滑的獲利和投資人的青睞。Burberry今年來市值已蒸發逾三分之一，是富時一百指數表現最差的股票之一，並瀕臨被踢出這個績優股指數。

英國電訊報（Telegraph）報導，Burberry在六月底一場視訊會議上告知員工這項計畫，公司已展開四十五天的諮商期，並表示裁撤職位可能多達數百個。該公司全球共有九一六九名員工，這波裁員預估主要影響英國員工。

Burberry去年獲利下滑百分之卅六至四點一八億英鎊，營收也減少百分之四至廿九點七億英鎊；過去十二個月股價大跌百分之五十七，跌到十五年來最低，目前市值為卅一點九億英鎊。