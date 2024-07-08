聽新聞
test
0:00 / 0:00
Burberry求生 傳將裁員數百人
英國精品Burberry傳將裁員數百人，透過大幅削減成本挽救不斷下滑的獲利和投資人的青睞。Burberry今年來市值已蒸發逾三分之一，是富時一百指數表現最差的股票之一，並瀕臨被踢出這個績優股指數。
英國電訊報（Telegraph）報導，Burberry在六月底一場視訊會議上告知員工這項計畫，公司已展開四十五天的諮商期，並表示裁撤職位可能多達數百個。該公司全球共有九一六九名員工，這波裁員預估主要影響英國員工。
Burberry去年獲利下滑百分之卅六至四點一八億英鎊，營收也減少百分之四至廿九點七億英鎊；過去十二個月股價大跌百分之五十七，跌到十五年來最低，目前市值為卅一點九億英鎊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言